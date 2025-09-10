Publicidad

Blu Radio  / Nación  / "Quienes secuestran a militares están cometiendo delitos": procurador Eljach por asonadas

"Quienes secuestran a militares están cometiendo delitos": procurador Eljach por asonadas

Indicó que quienes retienen a los militares están cometiendo delitos y corresponde a la Fiscalía adelantar las investigaciones penales

Gregorio Eljach Pacheco, procurador general de Colombia
Gregorio Eljach Pacheco, procurador general de Colombia
Foto: Blu Radio
Por: Diana Ospino
|
Actualizado: septiembre 10, 2025 09:51 p. m.

Un hecho sin precedentes. Así calificó el procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, el secuestro de militares por parte de civiles en medio de asonadas, tal como ocurrió en El Tambo, Cauca, donde unas 600 personas, instrumentalizadas por el frente “Carlos Patiño” de las disidencias de “Mordisco”, los retuvieron.

El representante del Ministerio Público lamentó que las comunidades estén siendo instrumentalizadas por grupos armados ilegales para bloquear a las tropas y subrayó que la Fuerza Pública no puede responder con armas contra civiles, por lo que la vía del diálogo es la alternativa que se está privilegiando.

“En este caso es una situación novedosa, no la conocíamos en Colombia. Comunidades instrumentalizadas por violentos armados criminales que le cierran el paso a las tropas. La tropa no puede ir a disparar ni agredir a la población civil porque eso es una prohibición constitucional. Pero entonces se está buscando la vía del diálogo para producir consenso, de tal manera que donde entre la tropa la comunidad no se deje instrumentalizar por los grupos violentos”, puntualizó.

El procurador indicó que quienes retienen a los militares están cometiendo delitos y corresponde a la Fiscalía adelantar las investigaciones penales, mientras la Procuraduría avanza en procesos disciplinarios y preventivos.

