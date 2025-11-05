En vivo
Blu Radio  / Nación  / "Quieren chatarrizarlo": museóloga denuncia riesgo de demolición a Hangar Rincón Quiñones en Bogotá

“Quieren chatarrizarlo”: museóloga denuncia riesgo de demolición a Hangar Rincón Quiñones en Bogotá

La museóloga y experta en patrimonio Diana Pérez advirtió que el Comando de Ingenieros del Ejército quiere demoler el hangar o trasladarlo para La Guajira, pese a que el Consejo Distrital de Patrimonio Cultural decidió de forma unánime protegerlo.

