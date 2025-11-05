“Quieren chatarrizarlo”: museóloga denuncia riesgo de demolición a Hangar Rincón Quiñones en Bogotá

El Hangar Rincón Quiñones, ubicado en el Cantón Norte de Bogotá, podría perder su reconocimiento como bien de interés cultural, pese a su estrecha relación con uno de los episodios más dolorosos de la historia reciente de Colombia: la toma y retoma del Palacio de Justicia en 1985.

La museóloga y experta en patrimonio Diana Pérez, quien impulsó el proceso de declaratoria ante el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural (IDPC), advirtió que el Comando de Ingenieros del Ejército ha manifestado su oposición, argumentando que en el terreno se proyecta la construcción de un nuevo edificio militar.

Planos del Hangar Rincón Quiñones. Foto: Instituto Distrital de Patrimonio Cultural.

“El hangar fue declarado patrimonio con apoyo del IDPC y el Consejo Distrital de Patrimonio Cultural decidió de forma unánime protegerlo. Sin embargo, el Comando de Ingenieros no está de acuerdo, porque en ese lugar quieren levantar un proyecto inmobiliario moderno”, según lo explicado por Pérez.



Un lugar clave en la historia militar y del conflicto

El Hangar Rincón Quiñones fue parte del antiguo Batallón Rincón Quiñones, unidad adscrita a la escuela motorizada del Ejército, encargada de operar los vehículos mecanizados que participaron en la retoma del Palacio de Justicia.

Un hombre herido es evacuado del Palacio de Justicia de Bogotá el 6 de noviembre de 1985, ocupado por un comando guerrillero del movimiento M19. Foto: AFP

“El hangar era el abrigo de los tanques de guerra; de allí salieron hacia el Palacio y allí regresaron cuando terminó la operación”, detalló la museóloga.



Este espacio militar, construido hace 85 años, fue nombrado en honor al general Ramón Arturo Rincón Quiñones, asesinado en la década de 1970. Con el paso del tiempo, el batallón fue retirado del área urbana, pero la estructura —hecha en duroaluminio— permanece dentro del Cantón Norte como un símbolo de memoria histórica.

Pérez aseguró que se planea trasladar el hangar a La Guajira, o "chatarrizarlo", pero insiste en que se puede construir a su alrededor sin la necesidad de tumbarlo porque, de ser trasladado, no podría sobrevivir a las condiciones climáticas de La Guajira.



Un patrimonio convertido en parqueadero

Actualmente, el hangar no recibe el trato que corresponde a su valor patrimonial. Según Pérez, el espacio funciona como un parqueadero para vehículos y motocicletas de funcionarios del Cantón Norte, pese a su potencial como sitio de memoria y espacio educativo.

“No es que esté abandonado, pero no tiene el uso que le corresponde. Podría ser un centro de memoria, un museo para veteranos o un lugar de archivo histórico del Ejército”, señaló.

La experta agregó que el inmueble podría integrarse arquitectónicamente con nuevas construcciones sin necesidad de derrumbarlo: “En muchos lugares del mundo se conservan las estructuras patrimoniales y se diseñan edificios modernos a su alrededor. Aquí también podría hacerse”.



Entre la memoria y el olvido

El Hangar Rincón Quiñones no solo tiene un valor arquitectónico e institucional, sino también un profundo significado para las víctimas del conflicto. Según testimonios documentados por la Comisión de la Verdad, en ese espacio habrían estado personas retenidas durante la retoma del Palacio de Justicia.

“El hangar guarda memoria para las víctimas, pero también para la institución militar. Sería lamentable que se derribe, porque con él se derrumbaría también una parte de la historia y la credibilidad del sistema patrimonial del distrito”, advirtió Pérez.

“Aquí están en juego muchas cosas además de la memoria. Si tumban la declaratoria, se tumba también la confianza en las instituciones encargadas de proteger nuestro patrimonio”, concluyó Pérez.

Escuche la entrevista completa aquí: