Quiroga a expresidente Uribe: “No instrumentalice ataque a Miguel Uribe con genocidio de UP”

Las recientes declaraciones del expresidente Álvaro Uribe, leídas en el último homenaje al senador Miguel Uribe Turbay, desataron una fuerte polémica y una categórica respuesta por parte de la Unión Patriótica (UP). La senadora Jahel Quiroga, sobreviviente del genocidio que sufrió este partido político en 1897, también se pronunció.

Uno de los puntos más controvertidos del discurso de Uribe fue la afirmación de que el genocidio contra la Unión Patriótica fue una "tesis socorrida". La senadora Quiroga refutó vehementemente esta idea, señalando que el mensaje busca instrumentalizar el genocidio de la UP para oponerlo al magnicidio de Miguel Uribe Turbay, lo cual, según ella, "no es así".

En diálogo con Mañanas Blu con Camila Zuluaga, la senadora enfatizó que es Uribe quien compara y justifica estos hechos distintos, instrumentalizándolos en un evento solemne.

Más aún, acusó directamente al Gobierno de Uribe de haber participado en el exterminio de la Unión Patriótica, tanto durante sus ocho años de presidencia como en sus cuatro años como gobernador.

"Todo lo contrario. En los ocho años de su Gobierno y en los cuatro como gobernador participó su Gobierno en el exterminio de la Unión Patriótica. Aquí él no puede instrumentalizar el ataque a Miguel Uribe con el genocidio de la UP; dos hechos distintos, él es quien los usa", afirmó la senadora.

Y es que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha determinado que hubo 5.733 víctimas de la UP, con 4.616 asesinatos y 1.117 desapariciones en ese momento, cuando ocurrieron estos hechos.

La senadora Quiroga desmintió las afirmaciones del exjefe de Estado sobre su desempeño como gobernador de Antioquia, específicamente, sobre que "fueron eficazmente protegidos los diputados de la Unión Patriótica".

Publicidad

Esto, con ejemplos concretos. Al ser consultada sobre Beatriz Gómez Pereañés y Gustavo Arenas, diputados de la UP durante la gobernación de Uribe en Antioquia, Quiroga reveló que "Beatriz Gómez precisamente tuvo que salir del país y refugiarse en Europa".

La senadora denunció que Uribe ha dicho en varias ocasiones que estos dos compañeros "eran guerrilleros y que él los protegió”. No obstante, dijo que eso no es cierto e, incluso, recalcó que es “falso de toda falsedad".

Quiroga subrayó que la estigmatización que los asimilaba a la guerrilla "fue la que aceleró el exterminio de la Unión Patriótica" y que Uribe "ha contribuido con esto". Además, mencionó que la persecución no solo afectó a los diputados, sino también a concejales de Apartadó y Urabá.

Publicidad

Durante el Gobierno de Uribe, se implementó el "plan retorno", un plan que dejó "más de 100 desaparecidos en las zonas bananeras que trabajaron con los paramilitares y la fuerza pública de la 17 brigada del Ejército", según añadió.

Todos estos hechos están "documentado completamente en el sistema Interamericano, en la comisión y en la corte", precisó la senadora.

