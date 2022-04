Raizales en Providencia denuncian que reconstrucción de la isla avanza a pasos de tortuga

Según el más reciente informe del Gobierno Nacional, la reconstrucción de la isla de Providencia va en un 80 %, sin embargo, los raizales y habitantes de la isla dicen que la reconstrucción del archipiélago está demorada por la falta de materiales, entre otros.

“Nosotros vivimos en Santa Catalina y sí tiene dificultades para los materiales, y más porque todo lo tienen que transportar en lancha”, dijo Marlen Archain, habitante de la zona.

Cabe recordar que el Gobierno Nacional se comprometió con la construcción de más de 1.800 casas para las familias que resultaron damnificadas por cuenta del huracán Iota, el cual fue en noviembre del 2020.

Por el momento, algunos de los residentes han dicho que aún siguen viviendo en carpas o cambuches debido a que sus viviendas no están listas o faltan por terminar.

“Muy triste, porque imagínese los que estamos afuera todavía en carpa, o yo que estoy viviendo en cambuche, pues estresada y triste porque mi casa no se ha terminado. Los trabajadores están trabajando bien, pero un poco lento por los materiales que no llegan a la isla, porque están represados y no han llegado”, según explicó la habitante de la zona, Luisa Canencia.

Por su parte, el presidente Iván Duque señaló que los trabajos de reconstrucción avanzan en un alto nivel, pero espera que estas sean entregadas en el mes de julio.

“Hoy tenemos un proceso de reconstrucción que ya puede estar superando el 80 %, y lo vamos a terminar”, expresó Duque.

Para el mes de julio también está previsto que se entregue el nuevo aeropuerto que tendría como nombre ‘Divina Providencia’, y no el ‘Embrujo’, como se llegó a plantear.

