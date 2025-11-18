Reclamo mucho más apoyo del Gobierno en esa tarea: registrador sobre seguridad para elecciones

El registrador Hernán Penagos desde un foro en la Javeriana, se refirió a la seguridad de las elecciones de 2026. En ese sentido, hizo un llamado al Gobierno para trabajar de manera articulada, con el fin de brindar las garantías necesarias.

“Y la seguridad en Colombia, para unas elecciones libres y justas, la debe prestar el Gobierno nacional a través de su Ministerio de Defensa y su cúpula militar. Pero se trata de un trabajo articulado, que debo decir claramente: reclamo mucho más apoyo del Gobierno en esas tareas. Solo hay que tener un atributo, carácter, para defender al país. Y si eso no lo tienen todas y todos los que están al frente de las entidades públicas, y si eso no lo tiene también la sociedad civil, de saber lo que estamos jugando, no va a ser fácil gestionar este proceso que se viene”, señaló Penagos.

El registrador también dijo que, en este momento, es responsabilidad de todos proteger el país y respondió a quienes han cuestionado o manifestado dudas sobre el trabajo de la entidad.

“Tenemos que entender que aquí tenemos responsabilidades que están por encima de los cargos y que tenemos que ejercerlas. Pueden asediar a la Registraduría todo el tiempo que sea y no vamos a ceder en la defensa de la autonomía y la independencia; de hecho, no lo vamos a hacer porque es nuestro deber constitucional”, dijo Penagos.



Es importante recordar que, recientemente, el presidente Gustavo Petro aseguró, tanto por medio de su cuenta de X como en algunas declaraciones, que no confiaba en los escrutinios.