En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Bombardeos
Verónica Alcocer
Caída de X
Señorita Colombia
Trump - Maduro

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Reclamo mucho más apoyo del Gobierno en esa tarea: registrador sobre seguridad para elecciones

Reclamo mucho más apoyo del Gobierno en esa tarea: registrador sobre seguridad para elecciones

El registrador Hernán Penagos asegura que el Gobierno y la Registraduría deben trabajar conjuntamente para garantizar la seguridad en las elecciones.

Publicidad

Publicidad

Publicidad