Red de Hezbolá, Cartel de los Soles, ELN y disidencias va de Dubái a Sudamérica: Inteligencia

Un informe de inteligencia internacional conocido por Blu Radio y clasificado como alto secreto, alertó sobre la consolidación de una red criminal internacional con sede en Dubái y fuertes nexos con Irán, Venezuela, Hezbolá y organizaciones armadas en Suramérica como el Cartel de los Soles, el ELN, la ‘Segunda Marquetalia’ y las disidencias al mando de alias ‘Iván Mordisco’.

“Durante los últimos dos años, esta oficina ha monitoreado la evolución de una red multinivel que combina crimen organizado, apoyo estatal encubierto, lavado de activos y financiación de organizaciones terroristas”, señala el documento al que tuvo acceso este medio.

El núcleo de la estructura estaría en Dubái, donde residen al menos cuatro personas con antecedentes por narcotráfico y vínculos con clanes criminales en América del Sur y Medio Oriente. Aunque mantienen residencia en los Emiratos Árabes Unidos, sus constantes desplazamientos hacia Doha y Teherán reflejarían una coordinación bajo protección diplomática y financiera.

Según el informe, estas personas operan mediante empresas fachada en Catar, registradas como contratistas de infraestructura en el sector energético y de transporte industrial. Sin embargo, “en la práctica funcionan como instrumentos para lavar las ganancias del narcotráfico colombiano y venezolano”.

Los recursos, triangulados a través de Doha, terminan en cuentas controladas por estructuras de Hezbolá en Líbano o por entidades asociadas a la Guardia Revolucionaria Islámica en Irán, antes de ser desviados a zonas de conflicto en Gaza, Siria, Yemen o Irak.

De Dubái a Suramérica: la red criminal entre Hezbolá, Cartel de los Soles, ELN y disidencias

El documento menciona el régimen venezolano y el Cartel de los Soles, que serían pieza clave de la red, garantizando protección y logística para el tráfico de cocaína, oro, armas y combustible hacia el Caribe, África y Europa. Puntalmente el informe destava que “esta red está directamente implicada en el encubrimiento de operativos de Hezbolá en Venezuela, particularmente en Guárico, Apure y Caracas, así como en la frontera con Colombia en La Guajira”.

Pero esta red no solo involucra a actores extranjeros. Grupos armados colombianos como el ELN, las disidencias de Iván Mordisco y la Segunda Marquetalia estarían integrados al esquema, recibiendo pagos en criptomonedas, armas y logística.

“Unidades del ELN han recibido entrenamiento con drones, herramientas de comunicación encriptada y acceso a infraestructura de contrabando, posiblemente facilitado por vínculos indirectos con Hezbollah en Venezuela”, afirma el documento.

Precisamente, La Guajira aparece como punto neurálgico para el tránsito de emisarios libaneses y el movimiento de mercancía ilícita. En municipios como Maicao y Paraguaipoa se habrían identificado células de bajo perfil con nexos familiares o comerciales con militantes de Hezbolá, utilizadas para apoyo logístico y operaciones de influencia.

El informe también resalta la triple frontera entre Brasil, Paraguay y Argentina como escenario de creciente actividad. Allí, centros culturales islámicos y empresas de importación-exportación servirían de fachada para el recaudo de fondos y el adoctrinamiento de simpatizantes.

Esta convergencia no constituye una alianza formal, sino un “ecosistema funcional de intereses compartidos, donde todos los actores ganan: financiamiento, protección, impunidad y alcance estratégico”.

El reporte concluye que la combinación de residencia estable en Dubái, operaciones financieras en Catar, coordinación con Teherán, respaldo logístico en Venezuela y presencia en La Guajira y la triple frontera, configuran una “amenaza híbrida transcontinental” capaz de financiar conflictos armados, manipular economías regionales y evadir los mecanismos tradicionales de seguridad.

“Se recomienda encarecidamente mantener un monitoreo prioritario de los flujos migratorios y financieros entre Dubái, Doha, Teherán, Caracas, Bogotá, Ciudad del Este y Maicao”, advierte el documento, que también insiste en reforzar la cooperación técnica con aliados hemisféricos para impedir que la red adquiera capacidad de ejecutar ataques directos contra intereses estratégicos.