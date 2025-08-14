Es un nido de terroristas y eso alerta a EE. UU: Leonardo Silva por carteles en Catatumbo

La presencia y las acciones de Estados Unidos en el Caribe y sus zonas adyacentes están siendo moldeadas de manera fundamental por su agenda de seguridad nacional, particularmente en la lucha contra el narcotráfico y lo que ahora considera amenazas terroristas, así lo explicó Leonardo Silva, experto en política internacional y manejo de conflictos, en Recap de Blu radio.

Silva destacó que el Caribe siempre ha sido un "punto muy clave para los narcotraficantes" por su importancia en el flujo de drogas hacia Estados Unidos, lo que ha justificado una presencia constante de EE. UU. en la región. Sin embargo, la administración del presidente Trump ha "reforzado esa presencia" bajo la premisa de "proteger al país de los narcotraficantes que se consideran terroristas hoy en día".

"Estados Unidos siempre tenía una presencia en el Caribe, porque el Caribe es un punto muy clave para los narcotraficantes, para el flujo de drogas a Estados Unidos, entonces, siempre hemos tenido una presencia ahí, pero ahora están reforzando esa presencia por órdenes del presidente Trump para proteger al país de los narcotraficantes que se consideran terroristas", explicó Silva.

Esta categorización incluye a carteles de México, como el de Sinaloa, y al propio presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, quien también ha sido "considerado como terrorista" por Estados Unidos.

Para Silva, todos los movimientos estadounidenses en la región tienen como base y objetivo "proteger el país" y la "seguridad nacional de Estados Unidos".



Situación con Colombia

Una de las principales preocupaciones para Washington es la situación en la zona fronteriza entre Norte de Santander (Colombia) y Venezuela, especialmente en la región del Catatumbo.

Silva alertó sobre la presencia y control que tiene el denominado cartel de Los Soles el "control que ha logrado tomar nuevamente el ELN y facciones de Hezbolá e Irán.

Publicidad

Según el experto, la presencia de estos grupos, considerados terroristas, convierte la zona en un "nido de terroristas" que "alerta los Estados Unidos y su prioridad es la seguridad nacional".

"Esto le preocupa a Estados Unidos, porque es como un nido de terroristas y eso alerta a Estados Unidos. Su prioridad es la seguridad nacional", dijo Silva.

Escuche la entrevista aquí: