Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Adiós a Miguel Uribe
Atentado a representante Triana
Caso Álvaro Uribe

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Nuevamente Bucaramanga tendrá vuelo directo a Estados Unidos con aerolínea Spirit

Nuevamente Bucaramanga tendrá vuelo directo a Estados Unidos con aerolínea Spirit

La ruta Bucaramanga - Fort Lauderdale, operada por Spirit, fue suspendida en diciembre de 2024 debido a temas administrativos de la aerolínea.

Aerolínea Spirit.jpg
Blu radio. Vuelo Spirit //Foto: Spirit Airlines
Por: Verónica Rincón
|
Actualizado: agosto 14, 2025 07:38 a. m.

Este viernes 15 de agosto regresará la conexión aérea directa entre Bucaramanga y Fort Lauderdale (Florida, Estados Unidos), operada por Spirit Airlines, después de que en diciembre de 2024 la aerolínea suspendiera este servicio por razones administrativas.

La ruta tendrá dos frecuencias semanales, los lunes y viernes, con capacidad para 180 pasajeros en aviones Airbus A320. Según informó la Gobernación de Santander, el trayecto estará disponible hasta diciembre de 2025.

La secretaria de Competitividad y Productividad del departamento, Eliana León, destacó que la reapertura de este vuelo “conecta a Santander con el sur de Florida y, a través de Fort Lauderdale, con 50 destinos internacionales, fortaleciendo el turismo, el intercambio comercial y las oportunidades de inversión para la región”.

Lea también:

  1. Christopher Landau en su visita a Bogotá
    Christopher Landau en su visita a Bogotá
    Foto: AFP
    Bogotá

    Subsecretario de Estado de EEUU quedó sorprendido con este detalle de las casas en Bogotá

  2. Tumba de los abuelos de Christopher Landau en Bogotá
    Tumba de los abuelos de Christopher Landau en Bogotá
    Foto: Christopher Landau X
    Nación

    La historia de los abuelos del subsecretario de Estado de EEUU en Bogotá; visitó sus tumbas

Con esta reactivación, el Aeropuerto Internacional Palonegro recupera una de sus principales rutas internacionales, ofreciendo a los viajeros una opción directa para llegar a Estados Unidos y facilitando la llegada de visitantes al departamento.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Bucaramanga

Santander

Aerolíneas

Gobernación de Santander

Estados Unidos