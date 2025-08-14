Nuevamente Bucaramanga tendrá vuelo directo a Estados Unidos con aerolínea Spirit

Este viernes 15 de agosto regresará la conexión aérea directa entre Bucaramanga y Fort Lauderdale (Florida, Estados Unidos), operada por Spirit Airlines, después de que en diciembre de 2024 la aerolínea suspendiera este servicio por razones administrativas.

La ruta tendrá dos frecuencias semanales, los lunes y viernes, con capacidad para 180 pasajeros en aviones Airbus A320. Según informó la Gobernación de Santander, el trayecto estará disponible hasta diciembre de 2025.

La secretaria de Competitividad y Productividad del departamento, Eliana León, destacó que la reapertura de este vuelo “conecta a Santander con el sur de Florida y, a través de Fort Lauderdale, con 50 destinos internacionales, fortaleciendo el turismo, el intercambio comercial y las oportunidades de inversión para la región”.

Con esta reactivación, el Aeropuerto Internacional Palonegro recupera una de sus principales rutas internacionales, ofreciendo a los viajeros una opción directa para llegar a Estados Unidos y facilitando la llegada de visitantes al departamento.