Siguen los bloqueos en ‘Paso malo’ en el norte de Bucaramanga por daño de vía

Una de las principales vías que une a Bucaramanga con la Costa Atlántica se encuentra cerrada. Cansados de esperar una solución definitiva al deterioro de la vía que conecta el norte de la capital santandereana con Girón, en el sector conocido como Paso Malo, los habitantes de la zona mantienen bloqueos para llamar la atención de las autoridades y exigir la recuperación de la carretera afectada por una falla geológica que con el paso de los años se ha agravado.

Según denuncian, el mal estado del tramo ha provocado múltiples accidentes de tránsito, algunos de ellos con consecuencias graves.

William Duarte, abogado y actor popular que interpuso una acción judicial para la reparación de la vía, aseguró que las autoridades han incumplido compromisos pactados en meses anteriores.

“Ya nos hemos sentado a dialogar, pero no hay credibilidad en la comunidad. Si no hay recursos, al menos deben exponerlo y no seguir engañando. Como actor popular iniciaré un proceso por fraude en resolución judicial para que respondan penalmente por el incumplimiento de la sentencia”, afirmó Duarte.

La comunidad ha cerrado la vía en varias ocasiones como medida de presión, manifestando que, además de los riesgos de accidentes, diariamente deben soportar el polvo y las dificultades para movilizarse. Piden que las autoridades prioricen la obra y ofrezcan una solución definitiva que garantice la seguridad de quienes transitan por este corredor vial.

Desde 2016 se firmó el convenio 1113 entre la Gobernación de Santander, Alcaldía de Bucaramanga, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y el Instituto Nacional de Vías (INVÍAS) con el cual se pretendía “terminar obras pendientes y realizar administración, mantenimiento y operación durante 16 años” en diez tramos, uno de ellos el de ‘Paso malo’.