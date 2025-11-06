Registraduría anuncia nuevas jornadas de inscripción de ciudadanos en puestos de votación

La Registraduría Nacional del Estado Civil adelantará dos jornadas especiales de inscripción de ciudadanos en los puestos de votación, con el propósito de facilitar la actualización de datos a quienes han cambiado su lugar de residencia y garantizar su participación en las elecciones de 2026.

Estas jornadas se desarrollarán durante cuatro días consecutivos en dos periodos: del 6 al 9 de noviembre y del 27 al 30 de noviembre del presente año.

En total, más de 11.000 puestos de votación estarán habilitados en todo el territorio nacional, los cuales funcionarán en horario continuo de 8:00 a. m. a 5:00 p. m. Los ciudadanos podrán consultar el punto más cercano ingresando al portal web oficial de la entidad,, seleccionando la opción ‘Electoral’ y luego el banner ‘Votar cerca, te acerca’.

El trámite de inscripción puede realizarse presentando la cédula amarilla con hologramas o la cédula digital, tanto en su versión física como desde dispositivos móviles. La entidad recordó que este proceso solo debe realizarse por quienes cambiaron de residencia, retornaron al país de manera permanente o cuentan con una cédula expedida antes de 1988 y aún no aparecen en el censo electoral.



Antes de acudir al puesto de votación, se recomienda consultar el lugar actual de votación a través del enlace https://wsp.registraduria.gov.co/censo/consultar/. Al ingresar el número de cédula, el sistema informará si el ciudadano hace parte del censo electoral y cuál es su puesto de votación vigente.

De acuerdo con los calendarios electorales, el periodo de inscripción para las elecciones de Congreso vence el 8 de enero de 2026, mientras que para las elecciones presidenciales culminará el 31 de marzo de 2026.

Estas jornadas en puestos de votación complementan los 400 puntos de inscripción permanentes habilitados desde el 1 de septiembre de 2025 y las 514 campañas móviles de inscripción (CMI) que recorren universidades, plazas, centros comerciales y sedes regionales de la Registraduría en todo el país.