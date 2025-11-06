En vivo
Palacio de Justicia
Reficar
Jaime Esteban Moreno
COP30

Registraduría anuncia nuevas jornadas de inscripción de ciudadanos en puestos de votación

Registraduría anuncia nuevas jornadas de inscripción de ciudadanos en puestos de votación

Estas jornadas se desarrollarán durante cuatro días consecutivos en dos periodos: del 6 al 9 de noviembre y del 27 al 30 de noviembre del presente año.

