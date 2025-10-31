Registraduría aún no decide si permite inscribir comité de firmas de Daniel Quintero

Luego de que el Consejo Nacional Electoral determinara que era competencia de la Registraduría Nacional del Estado Civil determinar si acepta o no el registro del Grupo Significativo de Ciudadanos con el que el exalcalde Daniel Quintero busca avalar su candidatura presidencial a través de firmas; el registrador nacional, Hernán Penagos, aseguró que aún se están haciendo las revisiones jurídicas para tomar una decisión.

El punto clave de lo que está estudiando el órgano electoral es determinar si por el hecho de que Quintero fue inscrito en la consulta del Pacto Histórico que se llevó a cabo el pasado domingo 26 de octubre, queda inhabilitado para aspirar a la Presidencia a pesar de que manifieste haber renunciado a la consulta.

“Un comité solicitó la inscripción de este ciudadano, nosotros enviamos una comunicación al Consejo Nacional Electoral, pensando en su condición de inspección, vigilancia y control y que son los que regulan los partidos. El Consejo Electoral decidió que esa decisión debe tomar la Registraduría y nos remite esa pregunta por competencia y la recibimos el día de ayer. En la mañana estamos evaluando jurídicamente; es decir, de aquí a la semana entrante con toda seguridad haremos una evaluación clara y jurídica frente al tema para decidir si se acepta o no la inscripción”, aseguró Penagos.

Incluso en las últimas horas, la Registraduría remitió un oficio a los partidos Unión Patriótica, Comunista Colombiano y Polo Democrático Alternativo, para confirmar si la inscripción de Daniel Quintero para la consulta del 26 de octubre de 2025 quedó en firme según sus estatutos y disposiciones.



A través de su cuenta de X, Quintero rechazó la decisión que aplaza la inscripción de su comité: “El registrador nacional del Estado Civil Hernán Penagos le quitó a nuestro movimiento una semana de recolección de firmas. Aún no nos ha citado para ir a inscribir el comité de firmas. Un bloqueo a la democracia”.