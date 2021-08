Registraduría no descarta que jornada electoral del 2022 sea de dos días por pandemia

El registrador Nacional, Alexander Vega, dijo que no descartaba la posibilidad de que las jornadas electorales de 2022 tuvieran un incremento en sus horarios, que podría ser de horas e incluso estaba preparado para dos días de votaciones.

Según el registrador Vega, esta posibilidad está sujeta a que la Corte Constitucional avale el Código Electoral que fue aprobado en el Congreso y que estipula en su articulado la posibilidad de extender el horario en la jornada electoral.

Si la Corte Constitucional le da su bendición y su asequibilidad, prepárense para la jornada electoral hasta las 5:00 de la tarde Dijo

Sin embargo, Vega no descartó que si el Código Electoral es avalado, se invocaría un artículo para que se pueda hacer por primera vez en Colombia una jornada electoral en dos días. "Si llega a salir el código como aspiro, haríamos uso de ese artículo y téngame que no solo va a ser hasta las 5:00 de la tarde, sino hay otro artículo que con la autorización del Consejo Nacional Electoral podríamos extender la jornada electoral no solamente por horas, sino por días", puntualizó.

El uso de estos artículos del Código Electoral se justificaría por temas de pandemia, salud pública y para que más personas puedan ejercer su derecho al voto.

Entonces todo depende de cómo esté la salud pública y el riesgo de la pandemia cómo continúe en marzo, yo también tengo previsto que si hay que hacer una jornada electoral en dos días, lo podríamos hacer para garantizar obviamente que la gente vote Afirmó

Cabe recordar que en 2022 se realizarán las elecciones de Congreso de la República y la primera vuelta presidencial, en la que se podría aplicar este nuevo esquema de votaciones.