Resultados de FFMM en 30 días: 631 criminales neutralizados y 38 toneladas de cocaína incautadas

Durante los primeros 30 días del año, las operaciones militares desplegadas en varias zonas críticas del país dejaron un balance de alto impacto contra grupos armados organizados y redes de economías ilícitas. Las acciones, concentradas principalmente en Catatumbo, Cauca, Arauca, Nariño y el sur de Bolívar, según las Fuerzas Militares, se enfocaron en golpear estructuras de mando, frenar rentas criminales y recuperar control territorial en corredores estratégicos.

De acuerdo con general Hugo López, comandante general de las FFMM, en este periodo fueron neutralizados 631 integrantes de organizaciones ilegales: 543 fueron capturados, 34 se sometieron a la justicia, 28 menores fueron recuperados y 11 murieron en desarrollo de operaciones.

En paralelo, las autoridades reportaron la incautación de 165 armas de fuego, más de 22.800 municiones y 199 artefactos explosivos. Entre los resultados señalados figura la desarticulación de la Comisión 34 de las disidencias, en Carmen de Atrato (Chocó), con 11 sometimientos, y la estructura Jhonier Arenas en Leticia (Amazonas), donde hubo capturas, menores recuperados y bajas en combate.

En un mes se incautaron más de 38 toneladas de clorhidrato de cocaína, 21 toneladas de hoja de coca y fueron destruidos 188 laboratorios de procesamiento. Las autoridades estiman que el golpe a estas cadenas ilegales representa pérdidas cercanas a los 1.254 millones de dólares para las organizaciones criminales, al impactar producción, transformación y rutas de salida.



Las operaciones incluyeron intervenciones contra minería ilegal y sabotaje a infraestructura energética. En ese frente fueron capturadas 41 personas por explotación ilícita de yacimientos, incautadas 66 dragas y 256 equipos entre motores, bombas y plantas eléctricas. También se evitó daño a tres tramos de oleoductos y se destruyeron 13 válvulas clandestinas utilizadas para el hurto de combustibles.

Dentro de los resultados más sensibles está la caída de cabecillas señalados de coordinar acciones armadas y control territorial. Entre ellos alias ‘Santiago’, identificado como jefe del ELN en el occidente del país, vinculado a acciones contra población civil y trabajo de expansión organizativa, y alias “Polo”, cabecilla de disidencias en Amazonas, señalado de manejar seguridad, logística y dinamización de rentas ilegales en la región.