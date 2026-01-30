En vivo
Corte Constitucional
Vuelos a Venezuela
Emergencia económica
Estados Unidos - Cuba

Resultados de FFMM en 30 días: 631 criminales neutralizados y 38 toneladas de cocaína incautadas

Operaciones en cinco regiones estratégicas dejan capturas, incautaciones millonarias, destrucción de laboratorios y caída de cabecillas del ELN y disidencias.

Así fue el bombardeo de las FFMM contra Clan del Golfo en Antioquia
Así fue el bombardeo de las FFMM contra Clan del Golfo en Antioquia.
Foto: Suministrada
Por: Felipe García
|
Actualizado: 30 de ene, 2026

