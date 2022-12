Retiré mi candidatura presidencial por presiones: Piedad Córdoba

Por ahora no contempla regresar a la política. La exsenadora Piedad Córdoba dijo en entrevista con El Radar que quedó “muy decepcionada” del proceso que hizo cuando se inscribió como candidata presidencial en las últimas elecciones, pues asegura que “hubo presiones”.

“Pude darme cuenta de que, quienes eran mis amigos no lo eran, esperaba mucho de mucha gente y realmente no fue así”, dijo la exparlamentaria, quien asegura que se quemó “por estar apoyando unas opciones que luego no fueron capaces ni siquiera de ayudarme a recoger una firma”.

“Lo digo ya sin rencor, sin rabia. Me dolió muchísimo, pero me di cuenta de que a uno lo usan, lo manosean y lo utilizan”, agregó Córdoba.

También reveló que considera que se dejó “manosear por algunas personas” y cree que se retiró de la candidatura cuando no debió hacerlo.

¿Quién está detrás de amenazas y extorsiones a exsenadora Piedad Córdoba?

“Me retiré porque hubo presiones que algún día contaré en el libro que estoy escribiendo”, agregó.

Finalmente, consideró que es “una persona transparente, que me la jugué durísimo por el país, por la paz. Creí en ciertos sectores que luego me dieron la espalda a la hora de la verdad y lo digo y me importa muy poquito si les gusta o no. Quedé demasiado decepcionada de gente que yo creía mi amiga”. Sin embargo, se abstuvo de comentar quién la presionó para que renunciara.

