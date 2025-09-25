Riesgo de apagón en Colombia: 11 millones de personas serían afectadas por crisis en El Guavio

Camilo Sánchez, presidente de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones (Andesco), levantó una seria preocupación sobre un riesgo de apagón inminente en Colombia, señalando directamente a la falta de mantenimiento en la central hidroeléctrica El Guavio.

Sánchez habló en diálogo con Mañanas Blu con Camila Zuluaga y mencionó que el problema hoy “es más complicado” porque se necesita que el Gobierno nacional “haga la labor que le corresponde”.

Esta alerta es crítica dado que la central de El Guavio representa el 7 % de la energía del país. El mantenimiento, que debería ser rutinario y se realiza todos los años, no se ha podido llevar a cabo por más de 60 días, según señaló.

La causa del bloqueo se debe a una manifestación de los habitantes de Ubalá y Junín, quienes impiden el ingreso a la planta. Según los manifestantes, la razón es la falta de inversión social y la necesidad de arreglo de vías.



El presidente de Andesco explicó la gravedad de la situación técnica, en caso de que no se permita el acceso. De acuerdo con él, un gran porcentaje de energía en el país se podría perder.

“Si llega a pasar una roca y se daña el aspa que está haciendo en este momento la generación en El Guavio, el 7 % de la energía de este país se puede perder”, denunció.

El daño de esta pieza sería de gran escala, ya que, añadió, actualmente no hay en el mercado una similar o igual y eso puede demorarse de dos a cuatro meses para que se logre reconstruir.

De ocurrir esta falla, las consecuencias se sentirían en el centro del país. Aunque se mencionó inicialmente que más de tres millones de colombianos tendrían problemas de energía y cortes, Sánchez aclaró que el impacto es mucho mayor.

"Solamente Bogotá y el centro del país son casi 11 millones de colombianos los que serían afectados por este problema”, precisó.



La raíz del bloqueo y las responsabilidades del gobierno

Camilo Sánchez insistió en que, si bien las empresas hacen inversión social, el arreglo de las vías y la resolución del conflicto es función del Estado. Subrayó que el Gobierno “es el que tiene que hacer mantenimiento de vías”.

Las negociaciones son vitales para evitar lo que sería un evento "gravísimo". Sánchez informó que ya se han establecido conversaciones con el ministro Palma y el ministro Sánchez de Defensa, asimismo, el gobernador de Cundinamarca debía estar en una reunión clave para intentar abrir el paso, según aseveró.

Y es que los manifestantes buscan acuerdos donde el Gobierno nacional y las regiones pongan recursos. Sánchez calificó de "sin sentido" que “por una pelea” se contemple un apagón en el centro del país, donde se generaría “un problema económico y social sin precedente”.