“Saco de mi sueldo para comprar combustible para el Ejército”: alcalde de Arauca

El asesinato de Jorge Tapias, jefe de seguridad del alcalde de Arauca, Juan Qüenza, ha sacudido al departamento fronterizo y puesto en evidencia la crisis de seguridad que atraviesa la región. En entrevista con Mañanas Blu, el mandatario local denunció no solo la sevicia con la que fue cometido el crimen, sino también el abandono en el que —asegura— se encuentra la fuerza pública por parte del Gobierno Nacional.

Un asesinato con sevicia en Arauca

El pasado jueves, hombres armados acribillaron a Jorge Tapias con 23 disparos en la cabeza y el pecho, según Medicina Legal. Tapias, de 34 años, era cabo de la Policía Nacional y se desempeñaba como jefe de seguridad del alcalde desde hace año y medio.

“Lamentamos profundamente este vil asesinato. A Jorge le propiciaron 23 impactos. Eso demuestra la sevicia de estos delincuentes”, declaró Qüenza.

El alcalde explicó que, desde el inicio de su administración, se ha propuesto evitar que las disidencias de las FARC o el ELN utilicen fechas conmemorativas para desplegar banderas o panfletos en la capital. Sin embargo, esa determinación lo ha convertido en blanco de amenazas indirectas.

Durante dos años no hemos permitido la apología de grupos al margen de la ley en Arauca. Esa decisión fue la que llevó a que atentaran contra mi equipo aseguró.

La frontera como refugio de la ilegalidad

El mandatario señaló directamente al frente Domingo Laín del ELN, al que calificó como la estructura armada más poderosa del país en la actualidad.

“Hoy el grupo más fuerte en el país es el frente Domingo Laín. Viven en Venezuela, cruzan en canoas, asesinan a policías y civiles, y se refugian bajo el amparo de la Guardia Venezolana”, denunció.

La cercanía con el vecino país ha convertido a Arauca en un territorio de tránsito para la criminalidad. Según el alcalde, este poderío armado es la prueba del debilitamiento de las capacidades de la fuerza pública en la región.

Críticas directas al presidente Petro

Qüenza responsabilizó al presidente Gustavo Petro por el deterioro de la seguridad. Según él, el Gobierno ha reducido el presupuesto para las Fuerzas Armadas y debilitado su capacidad de reacción.

El responsable de lo que ocurre en nuestro territorio es Gustavo Petro, porque abandonó a Arauca y permitió el fortalecimiento de los grupos al margen de la ley afirmó.

El alcalde sostuvo que, históricamente, nunca había sido necesario que un mandatario local destinara recursos propios para financiar a las Fuerzas Militares. Sin embargo, hoy asegura que tiene que recurrir incluso a su sueldo personal.

Lo curioso es que me toca sacar de mi sueldo para darle combustible a la fuerza pública. Mensualmente gasto entre dos y cuatro millones de pesos para que puedan operar. explicó.

El alcalde sostuvo que abrió una cuenta en una estación de servicio local para garantizar que el Ejército y la Policía puedan tanquear motos y vehículos cuando se desplazan a zonas rurales.

“Si un día no tengo plata en mi cuenta, los vehículos del Ejército se quedan paralizados. Eso es lo más indignante”, dijo.

El mandatario agregó que, durante su gestión, ha entregado 20 motos, camionetas, un fusil antidrón y un sistema antidrones con recursos municipales, debido a que el Gobierno Nacional no ha respondido a las necesidades de la región.

"El pasado jueves, a las 4:00 de la tarde, lo que más me solicitó el Ejército, la Armada y la Policía fue que les entregara combustible y les autoricé combustible en una estación de servicio de Arauca porque mensualmente me toca darle dos, tres, cuatro millones de pesos en combustible para que puedan operar en mi territorio. ¿Cómo se van a combatir los bandidos? ¿Cómo se van a combatir las estructuras ilegales si la fuerza pública no tiene herramientas? A eso es que estamos sometidos nosotros en territorio", agregó.



Retaliación de grupos ilegales

El alcalde no descartó que el asesinato de su jefe de seguridad sea una retaliación por los golpes que la administración y la fuerza pública han dado en los últimos días contra bandas dedicadas al robo de ganado.