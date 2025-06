Saliente embajador en Ghana es investigado por presuntas irregularidades en trámite de visas

Blu Radio conoció un nuevo lío que afronta el saliente embajador de Colombia en Ghana, Daniel Garcés Carabalí, quien es investigado de manera interna por la Cancillería. El documento al que tuvo acceso Blu Radio revela que el Ministerio de Relaciones Exteriores abrió una investigación disciplinaria por presuntas irregularidades en la expedición de visas a nacionales ghaneses.

“Actualmente, cursa la Investigación Disciplinaria del 11 de octubre de 2024 adelantada en contra del servidor Daniel Garcés Carabalí, embajador Extraordinario y Plenipotenciario, ante el Gobierno de la República de Ghana”, dice el documento.

Según el mismo informe, la investigación está relacionada con dos hechos. El primero tiene que ver con la presunta omisión en el estudio de una solicitud de visa de un ciudadano ghanés: “Por presunta omisión en el estudio de visa bajo solicitud a nombre del extranjero Chinedu Marcel Emecheta”, señala el documento.

El segundo punto hace referencia a “presuntas irregularidades relacionadas con la expedición de otras visas en la Sección Consular de Colombia en Acra, Ghana, sin el lleno de los requisitos contemplados en las Resoluciones 5477 de 2022 y 5488 de 2022, actuación que se encuentra en etapa probatoria de conformidad con el artículo 213 de la Ley 1952 de 2019”, añade el informe que está en poder del Ministerio.

Esta no es la única polémica que rodea al diplomático. Blu Radio también conoció que el embajador está siendo indagado por la Fiscalía General de la Nación por el delito de violencia intrafamiliar, tras una denuncia de su expareja, Beatriz Niño. En conversación con esta emisora, la mujer aseguró que el embajador la ha apartado de sus hijos de forma arbitraria, pues en enero de este año los niños debían regresar a su custodia tras las vacaciones de fin de año. No obstante, afirma que su padre los matriculó en una institución educativa sin su consentimiento y desde entonces no ha vuelto a verlos.

Cabe destacar que, según el documento fechado el 3 de junio, el funcionario fue declarado insubsistente mediante decreto del 22 de mayo. Sin embargo, tiene hasta dos meses para dejar el cargo de manera definitiva y regresar al país.