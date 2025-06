Santos a Benedetti: “No me voy a dedicar a controvertir al Ministro del Interior”

A la salida de un foro organizado por la Federación Nacional de Departamentos (FND), el expresidente Juan Manuel Santos volvió a lanzar dardos en contra del Gobierno del presidente Gustavo Petro, la política de paz total, la crisis fiscal, el ‘decretazo’ y la Asamblea Constituyente.

Frente a la invitación hecha al expresidente Álvaro Uribe para sentarse a dialogar ante los ataques del Presidente Petro al orden constitucional, el expresidente Santos señaló que uno de los pocos papeles que deben cumplir los expresidentes es acompañar la defensa de las instituciones. “Cuando las instituciones se ven amenazadas o debilitadas, es deber de todo el mundo rodear las reglas de juego. Hemos visto amagos de debilitar las instituciones”, señaló Santos.

El ministro del Interior, Armando Benedetti, el 22 de abril de 2025. Foto: AFP

El exmandatario también se refirió a la grave situación de orden público, señalando que en departamentos como el Catatumbo, la situación se agravó por cuenta del incumplimiento del acuerdo de paz con las Farc en 2016. “A mí lo que más me preocupa en este momento es la falta de implementación del Acuerdo de Paz. La ONU incluso dejó claro que lo que pasó en el Catatumbo fue por la no implementación del acuerdo. No hemos visto voluntad del anterior Gobierno y de este”.

Un punto clave de las críticas del exmandatario tuvo que ver con la decisión del Gobierno de saltarse la regla fiscal, lo que consideró un error que le podría costar caro al país en materia económica. “Veo con preocupación que ahora estén invocando una cláusula para no cumplir la regla fiscal porque eso envía un mensaje que se va a traducir en mayores tasas de interés, mayor desempleo, menor crecimiento y mayor pobreza”.

Frente a la respuesta en tono agresivo del Ministro del Interior, Armando Benedetti, el expresidente dejó claro que no quiere discutir con él.