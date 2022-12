Santos pide a nuevo fiscal resultados en casos Saludcoop, Caprecom e InterBolsa

El presidente Juan Manuel Santos le pidió al recién posesionado fiscal general, Néstor Humberto Martínez, “ir hasta las últimas consecuencias” en los casos de corrupción, tales como Saludcoop, Caprecom e Interbolsa.



“Casos como los de Saludcoop, Caprecom e Interbolsa siguen estando en la palestra pública sin que sintamos que los responsables hayan respondido –como deben– frente a aquellos a quienes defraudaron”, dijo.



Además, el primer mandatario dijo que se debe llegar “hasta las últimas consecuencias para determinar qué pasó con los recursos de los Juegos Deportivos Nacionales –concretamente en Quibdó e Ibagué–, que no se convirtieron en los escenarios deportivos que esperábamos”.



Además, dijo que hay que revisar el sistema de beneficios por colaboración y las rebajas de penas por diversas causales.



“No hablo de desmontarlo, pero sí de lograr que los corruptos –como debe ser– paguen su conducta antisocial con condenas efectivas y ejemplarizantes”, enfatizó.



Para ello, dijo Santos, “es muy importante el trabajo conjunto de la Policía, en particular la DIJIN, con la Fiscalía”.



Además, Santos propuso la creación de la Unidad Nacional Anticontrabando en la Fiscalía, pues, a su juicio, “este delito se está convirtiendo en un flagelo mayor contra la economía y contra el empleo, que debemos combatir con todos los medios”.



Estas son otras tareas del discurso del presidente durante la posesión:



Necesitamos del firme apoyo de la Fiscalía para combatir la corrupción en las zonas más necesitadas –y por eso más robadas– del país, como La Guajira; como el Chocó y otras regiones vulnerables de nuestra región Pacífica.



Las zonas más vulnerables del país han sido una prioridad para nuestro gobierno desde el primer día. Nunca antes se había invertido tanto en ellas.



En el caso específico de La Guajira, este departamento seguirá siendo una prioridad –con o sin órdenes judiciales– porque somos conscientes de que necesita de la acción urgente y permanente del Estado y de toda la sociedad.



Acompáñenos, señor Fiscal –junto con el Gobernador encargado y el Secretario de Transparencia– a rescatar a La Guajira de las manos de aquellos que han tenido el atrevimiento de robarse hasta la comida de los niños.



Y le pido, además, teniendo en cuenta la gravedad de la situación, que se designe un Fiscal Especial para La Guajira.



¡Que paguen los culpables! ¡Y que sepan que al pueblo NO se le roba impunemente!



Y valga resaltar que el posconflicto requiere también de una agenda de transparencia que dé tranquilidad a los colombianos sobre su debida implementación.



Desde hace un tiempo di instrucciones a la Alta Consejería para el Posconflicto y a la Secretaría de Transparencia de la Presidencia para que trabajen un Plan de Transparencia para el Posconflicto, en el cual será muy valioso el aporte de la Fiscalía.



De hecho, ahora mismo, cuando se debate en La Habana el último punto de la agenda –que es el de la implementación del Acuerdo–, se están discutiendo mecanismos para garantizar la transparencia y la integridad en la etapa del posconflicto.



Por nuestra parte, desde el Gobierno, vamos a poner aún más fichas para profundizar la lucha contra la corrupción…



Vamos a llevar al Congreso un proyecto de ley de protección a los reportantes de hechos de corrupción, para que los ciudadanos denuncien más, y lo hagan con tranquilidad.



Vamos a proponer otra ley –y esta es un fruto de mi participación en la Cumbre Global Anticorrupción de Londres– para crear un registro centralizado de los dueños de las compañías, que agilizará la obtención de información necesaria para luchar con eficacia contra el contrabando, la evasión y el lavado de activos.



Y estamos listos para expedir un decreto que reglamenta –de forma clara y precisa– qué se entiende por persona expuesta políticamente, incluyendo a personas que antes no se consideraban bajo esta condición.



¿Qué significa esto? Que habrá más controles por parte del sistema financiero sobre cualquier actividad sospechosa de personajes que detentan alguna clase de poder, con lo que seremos más efectivos en la lucha contra la corrupción.



Mi invitación, entonces, apreciado doctor Néstor Humberto, es clara, sencilla y categórica, por el bien de Colombia:



¡Pase usted a la historia como el Fiscal de la lucha contra la corrupción!



Con eso, habrá prestado el máximo servicio a la Patria.



Apreciado Fiscal General:



Son muchos –¡muchísimos!– los retos, pero tengo la certeza, porque lo conozco, de que están en manos capaces.



Usted, doctor Néstor Humberto, es un hombre curtido en mil batallas que sabrá liderar una entidad tan importante como la Fiscalía, y lo hará –como corresponde– para cumplir con diligencia y eficiencia las funciones que le asigna nuestra Constitución. Ni más ni menos.



A usted –que conoce el poder desde dentro– NO se le subirá el poder a la cabeza.



Y tampoco hará de su cargo una plataforma para una candidatura presidencial.



Usted se dedicará a ser Fiscal –un buen Fiscal–, y eso es lo que la Patria hoy le demanda y mañana le agradecerá.





¡Buen viento y buena mar!



¡Y que tiemblen los corruptos y toda clase de delincuentes que atentan contra los colombianos!