Sarmiento Angulo dice que frase sobre expropiación fue malinterpretada y que no es oposición a Petro

En las últimas horas se conocieron unas declaraciones del empresario Luis Carlos Sarmiento Angulo en el marco de la entrega la nueva calzada Chirajara-Fundadores donde aseguró que en Colombia no se podía venir con la idea de expropiar a todo el mundo, aunque no hizo referencia a nadie en específico al hacer dichas afirmaciones.

"Primero que todo se respetan los derechos adquiridos. Aquí no se viene con él cuentico de que vamos a cambiar todo esto y vamos a expropiar a todo el mundo, no señor. Se trabaja con inteligencia, se diseñan los proyectos, se diseñan los mejoramientos, se hace la inversión y luego con la inversión se compensa a cada persona que puso su tierra, con un valor equivalente de una tierra con toda clase de servicios públicos, con comunicaciones, tenemos que soñar en lo que esto merece ser”, manifestó el empresario.

Después de haber hecho este pronunciamiento emitió un comunicado en el que aclara exactamente a qué se refería con estas palabras, pues según él han sido descontextualizadas sus palabras y se entendieron de una manera opuesta a lo que en verdad quería expresar.

"Cuando he dicho que no debería haber expropiaciones, no he hecho otra cosa que recoger las declaraciones del propio presidente electo que, durante la campaña y tras su triunfo, ha sido enfático en afirmar que no es verdad que él quiera expropiar a ´nada ni a nadie", aclaró Sarmiento.

Por otro lado explicó que hizo este pronunciamiento refiriéndose a que se debían proteger los derechos de los propietarios que construyeron dicha carretera pues están generando desarrollo para la región.

"En público y en privado he manifestado aceptación del triunfo electoral de Gustavo Petro como resultado de una elección democrática. Esta propuesta no se puede considerar, de ninguna manera, como un acto de oposición hacia su gobierno sino como una contribución para el éxito del mismo", indicó el empresario.

Al finalizar su comunicado hizo un llamado a todos los colombianos para que no se dejen envolver en discusiones que buscan apartar el debate del tema principal, que según él era en este caso puntual el desarrollo que podría traer para los Llanos y el país un Gran Plan Nacional de Desarrollo.

