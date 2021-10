Save The Children rechazó bombardeo contra el ELN que dejó a cuatro menores muertos

La directora de la fundación Save The Children Colombia, que trabaja por los derechos de la niñez, rechazó el operativo desarrollado contra alias 'Fabián' en el Chocó, que acabó con la vida de cuatro menores víctimas de reclutamiento forzado.

"Como directora de la fundación rechazo los hechos que ocurrieron en septiembre en Chocó que dejaron como resultado a cuatro adolescentes muertos entre los 13 y 17 años”, dijo María Martínez.

“No hay derecho ni razón para que no protejamos nuestra niñez, y no debe usarse el principio de distinción en medio de la operación militar, distinguir entre quienes son población civil (lo niños, niñas y sus familias los son) y quienes no lo son", añadió la directora de Save The Children.

Advirtió que durante la pandemia por el COVID- 19, en departamentos como el Chocó el reclutamiento forzado de niños por parte grupos armados aumentó exponencialmente.

"El reclutamiento forzado por cualquier parte de los actores armados es un delito, sobre todo cuando se trata de niños y adolescentes menores de 18 años. Hemos visto que en Chocó por ejemplo hay cientos de niños que aún están en manos de grupos armados y a los que no se les ha podido garantizar sus derechos", añadió Martínez.

Publicidad

¿El Estado violó los derechos humanos de los niños que murieron en el bombardeo?

El defensor de derechos Jhoan Moreno, le explicó a BLU Radio que el Estado “vulneró los derechos de los menores que perdieron su vida en el operativo”.

"Hay una violación a los derechos humanos de unos niños, en principal cabeza por parte del Estado, porque no se les garantizó seguridad ni educación”, precisó.

“Nosotros podemos decir que el ELN es una banda de terrorista o narcotraficantes, pero el Estado debería estar en la capacidad de que el ELN no vaya a zonas rurales a reclutar a los menores de edad", explicó el defensor de derechos.

Publicidad

Y es que según el artículo 44 de la Constitución Política, los derechos fundamentales de los niños son: la vida, la integridad física, la salud, la educación, tener una familia y no ser separados de ella.

Además, los menores están protegidos contra toda forma de abandono, violencia física o moral, secuestro, explotación laboral o económica y trabajos riesgosos.

Entérese de los hechos y noticias del momento en Colombia y el mundo: