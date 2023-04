Se cae 'artículo espía' del Plan Nacional de Desarrollo

Por decisión de los congresistas ponentes el artículo 125 será eliminado de la ponencia del Plan Nacional de Desarrollo. Ese artículo le daba a la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) la función de pedir información amplia, veraz y oportuna a las aplicaciones de mensajería instantánea o de videos por demanda incluyendo WhatsApp, Telegram o Line y muchas más.

La CRC salió a explicar que solo querían recopilar datos de mercado para tomar decisiones de regulación y no buscaban información privada o sensible de las conversaciones, pero eso no fue suficiente para calmar los ánimos. A muchos, y, en especial a los partidos de oposición, les preocupaba que, amparándose en ese artículo, el Gobierno terminará pidiendo los contenidos de los chats o espiando a los colombianos.

Los congresistas están revisando los 330 artículos que pasaron el primer debate y las más de 4.000 proposiciones de modificación presentadas por distintos partidos políticos.

Queda menos de un mes para la fecha límite de aprobación de esta iniciativa.

