Se completan 28 días del paro camionero y aún no hay acuerdos

Este lunes festivo 4 de julio se completan 27 días del paro camionero en todo el país y el Gobierno Nacional y el gremio de los transportadores no se ponen de acuerdo tras varias reuniones en las que han estado presentes la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía y la Policía Nacional.

Publicidad

Reunión de este domingo

Ya se cumplen 12 horas de diálogo en el Ministerio de Comercio. A las 9 de la mañana arrancaron las negociaciones entre los representantes de los Transportadores de Carga y el ministerio de comercio, trabajo, la secretaría general de presidencia y por su puesto el ministerio de transporte.

Publicidad

El punto principal en el que han trabajado durante estas horas es el incremento que piden los camioneros en materia de fletes.

Publicidad

Cabe recordar que el Ministro de Transporte Jorge Eduardo Rojas aseguró que sentaron a dialogar con el ánimo de cerrar, con la expectativa total de lograr un acuerdo, y de darle a Colombia la noticia de que se levanta el paro que cumplió ya 27 días.

El ministro Rojas también destacó el Papel de la Defensoría del pueblo en los diálogos ya que esta va a ser garante de que la firma de bajo buenas condiciones.

Publicidad

Según los representantes del gremio, el Gobierno no ha dado garantías de seguridad para el desarrollo de la protesta, y acusan a la Fuerza Pública de arremeter, sin motivo, contra los camioneros que se han instalado en las vías en las diferentes vías del país.

Publicidad

Por su parte, la Policía aseguró que se han evitado bloqueos por parte de los camioneros y que se ha podido garantizar la movilidad de la ciudadanía en lo que va corrido del puente festivo evitando un total de 87 bloqueos en las vías nacionales.

Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:

Publicidad

-Las autoridades de Tránsito y Transporte entregaron el reporte relacionado a la movilidad de vehículos que avanza en este puente festivo y época de vacaciones de mitad de año.

Publicidad

-La Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional señala que hubo aumento de 1,2% en la movilidad nacional, es decir, se han movilizado durante el plan éxodo 2.129.606 vehículos.

-Las autoridades de tránsito en Santander aseguraron que por culpa de las lluvias se han registrado varios accidentes en las carreteras del departamento.

Publicidad

-En Barranquilla se realizó la sexta marcha del orgullo gay con una participación de unas 3 mil personas. A la convocatoria fue invitada no solo la comunidad LGBTI sino toda la comunidad que apoya la diversidad.

Publicidad

-El papa Francisco rechazó la violencia en los ataques en Bangladesh e Irak ocurridos en las últimas horas.

-Independiente Santa Fe se estrenó en la Liga con victoria 1-0 sobre Boyacá Chicó. En un partido cerrado que se desarrolló en el estadio El Campín de Bogotá, el conjunto ‘cardenal’ tuvo que esperar hasta el minuto 93 para poder abrir el marcador frente a un aguerrido conjunto ‘ajedrezado’.

Publicidad

-La tormenta tropical Blas se formó hoy en el Océano Pacífico y se desplaza al oeste-noroeste, alejándose de las costas mexicanas, según lo informó el Servicio Meteorológico Nacional, que prevé una intensificación del fenómeno en las próximas horas.

Publicidad

-Al menos dos personas resultaron heridas cuando hace pocos minutos un atacante suicida se inmoló ante el consulado de Estados Unidos en Arabia Saudita. El incidente ocurrió en este país, donde ya es el lunes 4 de julio, cuando se celebra el Día de la Independencia en Estados Unidos.

-El alcalde de Rio de Janeiro criticó hoy un artículo de opinión publicado por el diario The New York Times que alertó sobre una "catástrofe" en los Juegos Olímpicos que arrancan en agosto. "Lamentable. Es el relato de una brasileña de Sao Paulo que no sabe lo que pasa acá", escribió Eduardo Paes en su cuenta de Twitter sobre el artículo, publicado el viernes.