¿Se declarará emergencia económica para mejorar vía al Llano? Gobernadora del Meta responde

La crisis en la vía al Llano mantiene en vilo a miles de habitantes y empresarios de la región de la Orinoquía y la Amazonía. Frente a la incertidumbre, la gobernadora del Meta, Rafaela Cortés, aclaró en entrevista con Recap Blu que la declaratoria de emergencia económica es una de las opciones que están sobre la mesa para agilizar la búsqueda de recursos y las obras necesarias.

Lo anterior, luego de una nueva reunión que tuvieron los gobernadores con la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, quien antes había manifestado que no había recursos para la vía, pero hoy, según la gobernadora, le jefe de esa cartera tuvo una actitud diferente para encontrar soluciones a esta importante vía del país.

"Es que le dijimos a la ministra, cuando uno hace una declaratoria pues puede mover recursos de un sitio para otro y es más fácil hacer muchísimas cosas. Quedó en la mesa planteado, quedamos de hacer una reunión semanal de alto nivel, o sea, ya no con los vice, sino con la ministra, los gobernadores y todo mundo y empezar a mirar opciones. Yo ya tengo mi equipo técnico y jurídico mirando propuestas que le podemos hacer al gobierno nacional para buscar los recursos”, explicó Cortés.

La mandataria recordó que la vía no es solo un corredor entre Bogotá y Villavicencio, sino la arteria principal de siete departamentos, de la que dependen más de cuatro millones de habitantes y buena parte de la economía nacional.



“Quitarle esa vía es matar a la Amazonía y a estos siete departamentos”, advirtió.

En su conversación con la ministra de Transporte, Cortés dijo haber encontrado una posición “más conciliadora” y una disposición real de buscar soluciones conjuntas, no solo para el kilómetro 18 —el tramo más crítico—, sino para los 32 puntos de riesgo identificados a lo largo del corredor.

Además, la gobernadora hizo un llamado a dejar de lado la discusión sobre contratos de concesión mal diseñados y concentrarse en acciones inmediatas.

Publicidad

"Si usted (ministra) ve que hay alguna irregularidad en los contratos o fue mal concebido, pues siéntese con los jurídicos y sienten y dirímalo. Pero no se pueden quedar todo el Gobierno en la discusión y no invirtiendo. Porque hoy en día mire lo que estamos viviendo nosotros en los Llanos Orientales”, afirmó.

Cortés también mencionó la posibilidad de habilitar rutas alternas para permitir el paso de vehículos livianos y aliviar el colapso de la movilidad mientras se trabaja en la rehabilitación del kilómetro 18.

Por ahora, la expectativa está puesta en las próximas reuniones entre gobernadores, el Ministerio de Transporte y el concesionario de la vía, donde se definirá si el Gobierno nacional opta por declarar la emergencia económica y reasignar recursos de manera prioritaria para garantizar la conectividad de la región.