El ministro de Defensa, Iván Velásquez, anunció que se dejarán de bombardear campamentos contra los grupos armados ilegales . Además, el cese de operaciones militares en los lugares que estén niños reclutados.

El coronel (r) John Marulanda, presidente de Acore, en diálogo con Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire, habló del anuncio del MinDefensa sobre el fin de bombardeos contra grupos ilegales.

“Desde el día de ayer, desde ACORE, hemos venido analizando todo. Entendemos que el nuevo ministro de Defensa tiene varios principios y no quiere quebrantar ciertas cosas como el servicio militar obligatorio, frenar el ímpetu bélico de nuestras Fuerzas Militares. Creemos que lo que él está promoviendo es suspender los bombardeos que fueron establecidos con causas justas en el gobierno anterior. Creemos que las fuerzas militares no tienen otra decisión que acatar esa orden y esperar un tiempo a que la historia vuelva a dar la razón para que se reinicien nuevamente los bombardeos a campamentos que, Dios quiera que no, estén niños”, aseguró.

Para Marulanda, la decisión de dejar de bombardear campamentos ilegales puede incentivar el reclutamiento de menores de edad a estos grupos.

“Nosotros estamos convencidos que lo único que estamos dándole es herramientas los enemigos del Estado para incorporar niños, como lo están haciendo desde hace tiempo, a sus filas”, dijo.

Según el presidente de Acore, el reclutamiento de niños no es algo que favorece al país, pero hay ciertos grupos ilegales que los utilizan como armas contra el Estado.

“A menos que el niño haya sido entrenado con un fusil para matar soldados o policías, en ese caso la reacción de la fuerza, legal o ilegitima, es totalmente justificable. Así que, lo que pasó, en el páramo de Berlín, es justificable. No nos parece justo que los entrenen para usar las armas en contra de la fuerza pública. Desaforadamente esos niños han caído en combate, de modo que, nosotros consideramos que lo de los bombardeos es adecuado, pero, habrá que esperar como se desarrolla la situación”, aseveró.

Además, Marulanda aclaró que, las ordenes de la Fuerza Aérea provienen del mismo presidente o del ministro de Defensa, por lo que ellos, son los que decidirán al final que acción se toman contra los campamentos.

“La Fuerza Aérea cumple las misiones beta a requerimiento del propio ministerio, solamente las autoriza el Presidente o el mismo ministro de Defensa, de modo que, tienen que cumplir con su tarea de bombardear” ratificó.

Por último, el presidente de Acore dijo que, muy probablemente, lo que le espera a Colombia ante la decisión del ministerio de Defensa es un amento en el reclutamiento de menores de edad en campamentos ilegales.

“Lo que vamos a ver ahora, probablemente, es un incremento en el reclutamiento de niños para ser utilizados como carne cañón por culpa de los mismos narcoterroristas. Si yo tengo un muchacho de 12 años y un fusil apuntándome ¿Qué voy a hacer yo como soldado?”, finalizó.