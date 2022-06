¿Se podría salvar la curul del capturado senador liberal Mario Castaño?

El Partido Liberal podría terminar perdiendo una de las 14 curules que tiene asignadas, hasta el momento, en el Senado de la República, para el periodo 2022 – 2026, tras la captura del reelegido senador caldense Mario Castaño , pues no solamente se decretaría silla vacía para la curul que ocupa actualmente, sino que además está en veremos la posibilidad de que puedan reemplazar el escaño que consiguió en marzo pasado para el próximo Congreso que se instalará el 20 de julio.

Sobre el tema hay varias teorías que, sin embargo, expertos constitucionalistas consultados por Blu Radio señalan no tienen cabida y conducirían, tarde o temprano, a la perdida de esa curul.

Al tratarse de delitos contra la administración pública, es decir de un caso de corrupción al que ya está vinculado formalmente, la posibilidad de que Castaño renuncie no salvaría esa silla, según explicó el exmagistrado de la Corte Constitucional Juan Manuel Charry.

“No puede renunciar a lo que no tiene. Debe esperar a que se declare la elección y que efectivamente obtuvo la curul, para renunciar a ella y, de acuerdo con la Constitución, esa renuncia debe ser justificada. En mi opinión no podría evadir los efectos en el sentido en que, en casos donde tenga medida de aseguramiento por esos delitos, hay pérdida de la curul”, precisó Charry.

¿Y si lo expulsan?

Este jueves se reunirá el consejo de control ético del Partido Liberal para analizar el caso y tomar decisiones disciplinarias al respecto. Algunas fuentes en el Congreso señalaron que podrían estar analizando la opción de expulsar al senador antes de que se declare su elección, algo que, en todo caso, no parece viable, pues se le debe garantizar el debido proceso y la presunción de inocencia.

Además, aquí también terminaría primando lo que dicta la Constitución, como norma superior en el ordenamiento jurídico colombiano, lo cual significa que lo que esta contempla está por encima de cualquier decisión administrativa que pueda tomar la colectividad.

“La eventual expulsión no tendría la capacidad para bloquear las consecuencias que contemplan los artículos 183 y 134 de la Constitución. No libera a ese senador de que eventualmente se le pueda declarar la pérdida de investidura o muerte política por no posesionarse y tampoco tiene la capacidad para dejar sin efecto la silla vacía”, indicó Armando Novoa, exmagistrado del Consejo Nacional Electoral.

Congreso aún no ha sido notificado

Entre tanto, el presidente del Senado, Juan Diego Gómez, manifestó que aquí se podría aplicar la jurisprudencia del caso de la prófuga excongresista Aida Merlano, quien fue capturada siendo representante en ejercicio y senadora electa, hace cuatro años, pero aclarando que, en todo caso, la Corte Suprema de Justicia tendrá la última palabra.

“Se trata de un caso similar al de Aida Merlano, que se da en la transición, por lo que se entendería que la curul actual debe aplicar silla vacía, mientras se define la situación jurídica del senador y en lo que viene, como no se ha declarado la elección aún, habrá que esperar cuál será el futuro del proceso para que el partido o la misma Corte defina qué pasará con esa curul”, señaló Gómez.

El legislativo no ha sido notificado aún por la Corte Suprema, competente para procesar al senador.

