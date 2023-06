Secuestro y extorsión están tipificadas y prohibidas: delegación de paz por cese del fuego con ELN

Diferentes sectores han reaccionado frente a los acuerdos del cese al fuego entre el ELN y el Gobierno nacional, el cual iniciará en el mes de agosto; sin embargo, en una declaración que entregó en el palacio de las convenciones de La Habana, Cuba, Pablo Beltrán fue claro en señalar que, por el momento, el secuestro y la extorsión no se incluyeron y que hacen parte de las finanzas del grupo armado.

“Las operaciones de finanzas del ELN se comenzaron a discutir aquí, pero esa discusión no terminó. Se va a seguir discutiendo. Entonces, en estos protocolos no entraron, se aspira que más adelante sí. ¿Sí ve que es muy preciso?”, dijo Beltrán.

Le pregunto un periodista, “¿Qué se entiende como finanzas en este caso, digamos?”, a lo que respondió el dirigente del ELN, “¿dígame usted qué es?, ¿para usted que son las finanzas del ELN?.”

Y agregó: “Por ejemplo, si nosotros cobramos impuestos en las regiones, esos son finanzas del ELN. ¿Se mantendrá?, Sí, por ahora sí. Esa es la palabra, por ahora. Bueno, por lo general, nosotros no hablamos de secuestro, hablamos de retenciones. Si no son necesarias, no se harán”, señaló Beltrán.

Ante lo dicho, el delegado del Gobierno nacional en los diálogos de paz con el ELN, Iván Cepeda, señaló que existe algún desconocimiento de los protocolos por parte de la gente y fue claro en señalar que se tiene que respetar el derecho internacional humanitario.

“Un extenso catálogo de acciones que están consideradas como prohibidas dentro del acuerdo. Lo cual no significa que otras que no están contenidas en el protocolo de acciones específicas pues, sean permitidas. El secuestro y la extorsión, por ejemplo, son conductas que están claramente tipificadas y al mismo tiempo prohibidas y deben ser objeto de persecución por el estado. Así que este acuerdo no implica ninguna autorización, ni aval, para que puedan ser practicadas esa clase de acciones”, expresó el congresista del Pacto Histórico.

Pero no fue la única voz que respondió a las criticas o dudas que se tiene frente al pacto del cese al fuego.

“No cabe, no puede existir ningún tipo de dominación, es decir, de acciones que sometan a la población civil. En consecuencia, el secuestro, que es quizás un delito, un crimen atroz, una situación ampliamente rechazada, puedan darse”, señaló el representante en la mesa José Félix Lafaurie.

Entretanto, el cese el fuego como tal está pactado para iniciar el próximo 03 de agosto. Sin embargo, las partes ya están en alistamiento y definiendo plenamente cómo queda el protocolo de verificación entre las partes.

