Sena dio permiso a trabajadores y estudiantes para asistir a movilizaciones convocadas por Petro

El Servicio Nacional de Aprendizaje, Sena, envió una circular dirigida a directores de área, jefes de oficina, directores regionales y subdirectores de centro en la que anunciaba un permiso durante el jueves 8 de febrero, día en el que están convocadas las movilizaciones a las que llamó el presidente Gustavo Petro para pedirle a la Corte Suprema que elija fiscal general.

En el documento, el Sena anuncia que las regionales y los centros de formación organizarán la logística y el equipo de trabajo para que sus trabajadores y aprendices participen de forma pacífica en las concentraciones que se organicen ese día en cada municipio o ciudad. Esto fue denunciado desde algunos sectores políticos como una forma de “promover” las marchas del Gobierno .

El vicepresidente II de la Cámara de Representantes Juan Espinal, se pronunció al respecto y aseguró que es grave que mientras los jóvenes esperan oportunidades, la entidad se convierta en una agencia de “logística para marchas del petrismo ”. “Funcionario público que marche, debería solicitar permiso no remunerado, este debate se debe dar en el Congreso”, escribió en su cuenta de X. Una visión que respaldó la senadora María Fernanda Cabal, quien cuestionó “que el presupuesto de las entidades se gaste en funcionarios para que salgan a respaldar al Gobierno”.

Blu Radio confirmó con el Sena que la circular es real. Lo que responden desde la entidad es que la intención es “garantizar el derecho de los ciudadanos a protestar”.

Publicidad

La circular termina con una invitación para los capitalinos, y en ella anuncian el punto de encuentro, la hora y el recorrido que harán los participantes de la dirección general. “Nos reuniremos en la carrera 13 con calle 13 a las 8:00 de la mañana y desde ahí nos movilizaremos a la plazoleta ubicada en la calle 12# 7 – 65”, se lee en el documento.