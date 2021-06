Senado aprobó ascenso del director de la Policía Nacional, Jorge Luis Vargas

En medio de una polémica, con 66 votos a favor y 2 en contra, la plenaria del Senado aprobó el ascenso de 6 oficiales de las Fuerzas Armadas, dentro de los que se encuentra el del director de la policía Jorge Luis Vargas.

En la sesión se dejó constancia por parte de algunos congresistas de la oposición de su retiro por no estar de acuerdo con el ascenso del director de la Policía Nacional, por considerar que el general Vargas debe responder por la violación de los derechos humanos por parte de los miembros de la Policía Nacional, en el marco del paro nacional.

El senador Iván Cepeda, del Polo Democrático, previo a anunciar que se retiraba de la sesión por respeto a las víctimas, afirmó que habían solicitado una audiencia pública para escuchar a las víctimas de los abusos de la policía. Sin embargo, esta petición fue negada en la plenaria.

“Lo único que se buscaba con ella es que el Senado de la República escuchara a las víctimas y tomara una decisión informada, esto no debería ser una controversia en una sociedad auténticamente democrática, participativa y pluralista”, explicó.

En plena visita de la CIDH, en el orden del día de hoy el Senado busca aprobar ascenso del director de la policía, general Jorge Luis Vargas, quien es uno de los principales responsables de la situación de masivas violaciones de DDHH perpetradas durante el paro. Nos opondremos: pic.twitter.com/nmlCQ9uFHG — Iván Cepeda Castro (@IvanCepedaCast) June 8, 2021

Por su parte, desde el Centro Democrático, la senadora Paola Holguín afirmó que aceptar este tipo de audiencias sería cambiar las reglas que ya están estipuladas en la Constitución.

Publicidad

“Aquí nadie les ha dicho que no pueden hacer audiencias, las han hecho todas y las seguirán haciendo, nadie les puede decir que no pueden hacer juicios políticos, los han hecho, le hicieron moción de censura al ministro en el Senado y en la Cámara, y cada que quieran podrán seguir haciéndolas, nadie se los está vetando, lo que no podemos permitir es que un proceso que está claramente reglado por la Constitución, por la ley y por decretos se alteren por caprichos, aquí hay una obligación de cumplir un proceso reglado”, puntualizó.

Los ascensos que aprobó la plenaria del Senado en segundo debate fueron:

Policía Nacional:

Al grado de general del mayor general, Jorge Luis Vargas Valencia

Armada Nacional:

1. Al grado de vicealmirante del contralmirante Francisco Hernando Cubides Granados.

2. Al grado de vicealmirante del contralmirante John Fabio Giraldo Gallo.

Publicidad

3. Al grado de contralmirante del capitán de Navío Camilo Ernesto Segovia Forero.

4. Al grado de contralmirante del capitán de Navío Carlos Andrés Escobar Silva.

5. Al grado de brigadier general del coronel de Infantería de Marina Adolfo Enrique Hernández Ruiz.