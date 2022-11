Sergio París Mendoza, nuevo director de la Aeronáutica Civil

En medio del escándalo que sacude a la Aeronáutica Civil (Aerocivil) p or la revelación de presuntas irregularidades contractuales, así como otros hechos de corrupción cometidos en los últimos años que han salido a la luz, el presidente Gustavo Petro dio a conocer el nombre del funcionario que manejará los hilos de la entidad, que se encuentra actualmente en situación de interinidad con Francisco Ospina Ramírez en calidad de encargado.

El elegido fue Sergio París, quien ha trabajado más de 15 años en la entidad e hizo una pausa entre 2012 y 2014 para ser el gerente de Transmilenio durante la alcaldía de Gustavo Petro y volvió nuevamente a la Aerocivil.

París, actualmente es coordinador de gestión de Estándares Internacionales. El presidente Gustavo Petro ha reconocido varias veces el trabajo que realizó en Transmilenio. En torno a su designación, la única duda es que algunos conservadores decían que no se sentían representados con su designación. Sin embargo, la decisión ya está tomada y el mandatario confirmó la noticia al compartir la publicación que hizo Blu Radio en Twitter.

Trino de Gustavo Petro confirma primicia de Mañanas Blu Imagen: Twitter @PetroGustavo

Blu Radio confirmo en primicia que este martes se adelantan todas las consultas jurídicas para certificar que no hay ningún problema con el nombre de París y evitar que el nombramiento se pueda 'quemar en la puerta del horno', como sucedió con otros anuncios del Gobierno, como por ejemplo con la fallida designación de Mery Gutiérrez como ministra TIC.

"No me temblará la mano": mintransporte

El ministro de Transporte, Guillermo Reyes, calificó como preocupantes las denuncias conocidas este fin de semana acerca de la presunta participación de decenas de 100 funcionarios de la Aerocivil en una red de corrupción que permitía operaciones aéreas de narcotráfico, con la que se sacaba droga de aeropuertos clandestinos y legales, así como para meter en las mismas aeronaves toneladas de dinero en efectivo.

"Puede ser familiar mío, copartidario mío, pero no será admisible que alguien que esté involucrado con hechos de corrupción pertenezca al sector del Gobierno ni el transporte. Así sea el político que esté de por medio, si hay hechos de corrupción que afecten a personas del partido [Conservador], no me temblará la mano", sostuvo el funcionario.

" Son muy preocupantes estas denuncias, son las que nos han llevado a tomar medidas de intervención en la Aerocivil, bajo la responsabilidad que tengo como cabeza del sector. La primera decisión que tomé fue pedirle a la procuradora, al contralor general y al fiscal su intervención inmediata. Tendremos presencia en la Aeronáutica Civil de comisiones designadas por los órganos de control, para empezar a indagar sobre estos hechos que se han denunciado y otros que aún quizás no conozcamos", declaró Reyes.

