"Si decía algo venían a mi casa y me mataban": sobreviviente de masacre en Chochó, Sucre

Se siguen conociendo detalles de las atroces acciones que realizaron algunos miembros de la Policía en Chochó, Sucre, con la excusa de dar con los responsables del plan pistola que estaba realizando en Clan del Golfo contra la fuerza pública. Juan Camilo Ibáñez contó su crudo relato y cómo se salvó de perder su vida.

En diálogo con Noticias Caracol, reveló que por poco se convierte en la cuarta víctima de esa masacre, pues mientras él intentaba salvar su vida, su hermano Carlos Ibáñez era asesinado junto con José Carlos Arévalo y Jesús Díaz.

Las torturas físicas y psicológicas, según la denuncia de Ibánez, ocurrieron el 25 de julio por parte de una decena de policías. Esos agentes expresaron que lo iban a matar e incluso hasta violar.

Juan Camilo terminaba una carrera como mototaxista en Sincelejo cuando lo llamaron para contarle que su hermano estaba detenido en el cruce que dirige a los municipios de Chochó, Corozal, Sampués y la capital de Sucre.

De inmediato se fue a buscarlo, pero ya no estaba, porque lo estaban trasladando a un centro hospitalario. Según testimonios y la denuncia de dos policías del municipio, ya el coronel Benjamín Núñez los había asesinado a sangre fría.

Juan Camilo desconocía qué había sucedido con su hermano Carlos, mientras tanto, tres policías en el cruce de la carretera lo entregaron a agentes de la Sijín, que estaban de civil y lo llevaron hasta su casa.

“Cuando me estoy subiendo al carro me pegan por detrás, en la cabeza. Se metieron a la casa, todo lo partieron”, dijo Juan Camilo, quien aseguró que las mismas acciones las realizaron en la vivienda de su esposa, apuntando con una pistola a su suegra y buscando una supuesta arma de fuego.

Posteriormente trasladaron al mototaxista en una camioneta en la vía que conduce a Corozal y lo amenazaron de muerte si contaba lo que había sucedido.

“Decían que me querían matar, yo decía que no había hecho nada malo y me pegaban puños (…) Me decían que si no hablaba pagaba mi hermano y yo. Estaba asustado, me apuntaban con las armas”, agregó.

Alrededor de las 7:00 de la noche, pero esta vez en una estrecha carretera que conduce a Sincelejo, se repitieron los golpes contra Juan Camilo junto a las amenazas de muerte y violación.

Para sorpresa de Ibáñez, uno de los policías intervino al manifestar que tenía dos segundos para irse del lugar, pero él pensaba que le dispararían por la espalda. Sin embargo, alcanzó a esconderse durante una hora en una finca para luego recorrer más de 7 kilómetros para regresar a su casa.

“Ellos me dijeron que si decía algo venían a mi casa, me cogían y me mataban, si hablaba algo de ellos”, relató Juan Camilo Ibáñez en Noticias Caracol.

Sobre la medianoche, el mototaxista y su madre se enteraron por boca de su padre y otro hermano que Carlos había muerto.

“Estamos destrozados, mi mamá todos los días se la pasa llorando. Yo duré como siete días que no salía del cuarto. Ni cerraba los ojos pensando que esa gente (los policías) se metía a la casa”, concluyó.

