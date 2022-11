Durante la COP27 de las Naciones Unidas , el presidente Gustavo Petro dijo que se debe poner fecha para la transición energética, que es un compromiso de varios países para reducir las emisiones de carbono y del que el presidente de Ecopetrol , Felipe Bayón, se mostró en acuerdo siempre y cuando sea “ordenada y planeada”.

“Yo tomaría el decálogo del presidente en COP como una invitación a ver qué se puede hacer desde el punto de vista de transición (…) Vamos a sentarnos con la junta a ver planes de inversiones”, comentó Bayón en Mañanas Blu sobre el discurso que Petro dio en Egipto y en el que nuevamente planteó la idea de dejar de explotar hidrocarburos.

En ese sentido señaló que, si el Gobierno así lo ordena, Ecopetrol dejaría de usar técnicas como el fracking para la explotación de gas y petróleo, deshaciendo lo avanzado hasta ahora. Sin embargo, advirtió que dejar estos contratos de lado crearía “un hueco” en varias refinerías del país, lo que llevaría a llenar con crudos de otras partes.

“Si el Congreso determina que no hay no convencionales en Colombia utilizando esta técnica de estimulación, nosotros en Ecopetrol no vamos a hacer fracking y con los ministerios, autoridades y socios, deshacer lo que habíamos hecho”, puntualizó.

¿Qué pasa con los nuevos y actuales contratos?

“Estamos trabajando con el Gobierno, con la ministra de Minas y el de Hacienda para entender, desde el punto de vista técnico, las áreas de exploración que se podrían hacer, no solo con contratos existentes, sino mirar oportunidades nuevas; se está discutiendo con el Gobierno y dentro de la junta”, detalló el presidente de la compañía.

Así, recalcó que las transiciones que busca el presidente Petro tienen que “ser planeadas y organizadas” para evitar romper esa “fragilidad energética” que existe hoy en día también en varios países.

Van a entrar alrededor de un millón de motos nuevas en el mercado nacional, hay que suministrar combustible a los vehículos que lleguen. Hay que acelerar cosas como el hidrógeno, ser más gaseosos, producir más gas y trabajar en la transición recalcó.

Cabe recordar que las ganancias de Ecopetrol pasaron de 3.8 billones de pesos en el tercer trimestre del año pasado, a 9.5 billones de pesos en el tercer trimestre de este año: una disparada del 149 % que pone a la compañía de nuevo en uno de los momentos más rentables de la historia.

En lo corrido de este 2022, Ecopetrol ha generado ganancias por 26.5 billones de pesos, lo que significa que es 1.5 veces más que el año pasado.

Apoyo de la junta directiva a su cargo

Según dijo, la nueva junta directiva ha apoyado la estrategia 2040, que se llama ‘Energía que transforma’ y que le apunta a “importantes inversiones” en hidrogeno, gas, captura de carbono y renovables. Asimismo, aseguró que no ha renunciado a su cargo y que la misma junta le dio respaldo.