"Si fueran marihuaneros cerrando una vía sí irían": alcalde molesto tras inasistencia de ministros

En medio del encuentro de alcaldes organizado por la Federación Nacional de Municipios volvió a manifestarse el malestar entre los mandatarios con el Gobierno Nacional por lo que ellos han denominado desplantes.

La molestia se generó porque este martes, 22 de noviembre en el Club Cartagena, se tenía prevista la llegada de la ministra de Vivienda, Catalina Velasco; Cielo Rusinque del Departamento de Prosperidad Social, DPS, y Néstor Osuna, ministro de Justicia; para participar del panel, pero a última hora cancelaron.

Publicidad

"A mí no me convocaron mañana, a mí me convocaron hoy, pero si fueran un par de marihuaneros cerrando una vía ahí sí estaba todo el mundo y por qué no nos respetan a nosotros", aseveró el alcalde de Calima del Darién, Martín Alfonso Mejía.

Ante la ausencia de los funcionarios del Gobierno Nacional, Gilberto Toro, presidente de la Federación, explicó que a la mayoría los citaron al Congreso, por lo que esperan que asistan este miércoles al encuentro con los alcaldes.

Sin embargo, el espacio de esta jornada se aprovechó para que los alcaldes presentaran sus principales temas de urgencia y que estas sean transmitidas al Gobierno Nacional.

"Los alcaldes tienen derecho de hablar todos, porque el Gobierno Nacional se ha demorado en escucharlos", insistió Toro.

Publicidad

Cabe recordar que en el día de la posesión del presidente Gustavo Petro ocurrió una situación similar por la demora del mandatario en el encuentro con los alcaldes. Se espera que esta vez en Cartagena el presidente Petro acompañe el encuentro en horas de la mañana.

No es la primera vez

Publicidad

Un episodio similar se presentó iniciando agosto cuando desde muy temprano empezaron a llegar alcaldes de todo el país al hotel Tequendama, en el centro de Bogotá, para entrar a tiempo porque, supuestamente, el presidente electo, Gustavo Petro, llegaría en horas de la mañana. Muchos de ellos viajaron por horas en carretera, otros tuvieron que tomar lancha y después un vuelo; el encuentro era importante porque traían debajo del brazo todas las necesidades de sus municipios para exponerlas ante el nuevo gobierno.

La Federación de Municipios tuvo que iniciar el evento con la presencia de Alfonso Prada y Luis Fernando Velasco, quienes se presentaron como asesores porque aún no están designados en ningún cargo, los alcaldes aceptaron y empezaron a hablar por dos minutos como se los pidió la organización del evento.

Escuche el podcast “Zorros y Erizos” y conozca cómo ha sido la oposición de Álvaro Uribe en los 100 días del Gobierno de Petro: