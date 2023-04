“Si hay corrupción, no es culpa del fracking”: José Zamora, expresidente de la ANH

El proyecto que pretende prohibir el fracking en Colombia avanza a paso firme en el Congreso de la República , el proyecto ya pasó por comisión quinta y plenaria del Senado y ahora solo le resta pasar por Cámara de Representantes y que el presidente Gustavo Petro lo firme para convertirse en ley de la República de Colombia.

Sin embargo, la discusión todavía se encuentra abierta y para ello, en Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire con Camila Zuluaga, estuvieron Yuly Esmeralda Hernández, senadora del Pacto Histórico y quien es coordinadora ponente del proyecto y José Armando Zamora, expresidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos y miembro de la comisión interdisciplinaria sobre fracking, para debatir sobre el tema.

De hecho, el miércoles desde Medellín, en el foro económico Perspectivas Económicas 2023, organizado por el diario El Colombiano, la ministra de Agricultura, Cecilia López, cuestionó el proyecto de transición energética de la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, al considerar que el Gobierno nacional está haciendo una gran apuesta al cambio de una forma de producción de energía cuando debería empezar por la transformación productiva del país y el sector agropecuario.

“A mí me enfurece que nosotros los países en desarrollo adoptamos el discurso de los países ricos. Entonces nosotros estamos en este momento defendiendo que hay que proteger el mundo, etc. No se dan cuenta de que lo que nos están exigiendo a nosotros fue exactamente lo que ellos no hicieron”, señaló la ministra López sobre el uso de petróleo y gas de las fuertes economías en el mundo.

Estas polémicas palabras de la ministra volvieron a poner sobre la mesa el tema de la transición energética a la que le apuesta el Gobierno nacional. Sin embargo, para la senadora Yuly Esmeralda Hernández estas palabras van en contravía de “una apuesta planetaria”.

“El discurso de la ministra va en contravía de una apuesta que ha hecho el presidente Gustavo Petro en este Gobierno, por dejar atrás la extracción indiscriminada de recursos, dejar atrás como pilar fundamental del desarrollo la extracción de hidrocarburos y avanzar hacia la transición energética”, dijo.

Hernández afirmó que el mundo no solamente se enfrenta a una crisis energética, sino que también el planeta se enfrenta a una crisis climática, enfatizando en que la protección de la vida es el objetivo que se tiene como humanidad.

También, la senadora recalcó que con el proyecto no se busca afectar los mecanismos de extracción convencionales, ni tampoco se afecta el marco fiscal, por lo que no se estaría poniendo en riesgo la estabilidad financiera que proviene de los hidrocarburos. Lo que se busca, según ella, con el proyecto, es prohibir el fracking en yacimientos no convencionales porque afectan enormemente al medioambiente y a las comunidades que habitan el entorno.

Por su parte, José Armando Zamora, expresidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos y miembro de la comisión interdisciplinaria sobre fracking, explicó que existe mucha desinformación alrededor del fracking y que las políticas de Gobierno pretenden acabar la producción colombiana de hidrocarburos sin tener claro cómo el país afrontará la demanda que existe y los recursos que se dejarían de recibir.

“Empecemos por lo negativo de prohibir el fracking, y es que ha sido identificado un yacimiento no convencional que puede triplicar las reservas de petróleo y multiplicar por cinco las reservas de gas, con todas las consecuencias económicas que eso tiene, en términos de asegurar no solo la autosuficiencia, sino los ingresos que necesita el país para financiar todos los programas sociales y todas las aspiraciones que tiene, no solo este Gobierno, sino todo el país”, puntualizó.

Zamora expresó que las consecuencias ambientales de las que se responsabiliza al fracking son exageradas, pues la comisión de la que hace parte determinó que los riesgos del fracking no son superiores a los de otras actividades económicas, ni siquiera a otras que tengan que ver con la extracción de petróleo.

“No es cierto que se contaminen los acuíferos, el agua que se dispone después del fracking va a yacimientos profundos que no tienen nada que ver con el consumo humano, las cantidades de agua que se usan están reguladas por las autoridades para que no afecten ni la agricultura ni el consumo humano”, afirmó.

Mientras tanto, la senadora Hernández aclaró que considera que esa comisión que se creó en el Gobierno de Iván Duque y por orden del Consejo de Estado, no es “tan independiente” pues cuenta con varias personas cuyos intereses se encuentran dentro de la industria y que los estudios todavía no han logrado determinar el impacto ambiental real que tiene una actividad como el fracking.

Sobre esto, José Armando Zamora defendió su independencia y enfatizó en la gran cantidad de regalías que obtienen las comunidades que viven cerca de los puntos de extracción.

“Si se triplican las reservas del país en una zona tan concentrada, el flujo de regalías va a ser muchísimo mayor a la de cualquier otra región del país. Si hay corrupción, eso no es culpa del fracking, si se maneja bien, se tendrán muchos más ingresos”, expresó.

Por último, la senadora Yuly Esmeralda Hernández aclaró que no existen las regalías producto de la extracción de hidrocarburos con el fracking, enfatizó en algunas tutelas de comunidades locales que no quieren que se hagan pilotos de fracking en sus territorios e invitó a mirar los efectos y la tasa de retorno que se obtiene de la extracción que hacen las multinacionales.

