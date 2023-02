¿Cuál será el futuro de Ecopetrol tras la salida de Felipe Bayón?

En el Gobierno del presidente Gustavo Petro habrá importantes reformas que se empezarán a discutir esta semana en el Congreso. Sin duda uno de los temas más importantes que se tratarán será el futuro de Ecopetrol , la empresa estatal más grande de Colombia y que le aporta al país alrededor de 28 billones de pesos al año.

Felipe Bayón, el presidente de la compañía hasta el próximo 31 de marzo, día en el que entregará su cargo después de cinco años y medio de labores, habló en Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire, de su salida de la empresa, su relación con el presidente Petro y lo que viene para la petrolera.

“Nosotros, antes de que arrancaran las elecciones, hicimos una invitación pública para que todos los candidatos fueran a conversar a Ecopetrol. Y el hoy presidente fue uno de los primeros, tuvimos un diálogo de cuatro horas y la oportunidad de conversar. No sé si sea eso de tener los días contados, porque en estos cargos uno sabe que algún día se tiene que ir. Lo importante es que las instituciones estén fortalecidas. Y me voy con tranquilidad…Creo que hay muchos más puntos de coincidencia de lo que la gente cree, como por ejemplo eso de la soberanía energética. Con la guerra en Ucrania, nos quedó la enseñanza de tener disponibilidad de los energéticos y a un precio justo.

Durante su gestión, Bayón estuvo al frente de varios proyectos clave para la compañía como la terminación de la ampliación de la Refinería de Cartagena, el hallazgo de gas en los pozos Uchuva-1 y Gorgón 2, así como el diseño de los planes de la compañía en materia de transición energética y desarrollo del hidrógeno. El ingeniero se pronunció sobre la importancia de estos proyectos.

“Ecopetrol puede aportar el 10% del presupuesto nacional y está liderando la agenda de hidrógeno verde, ojalá no sea solo acá, sino a nivel regional y mundial…Hay una diferencia fundamental en el tema de fracking. Si el Gobierno y el Congreso deciden que Ecopetrol no haga fracking, pues no lo hacemos. Aunque es la operación que menos huella de carbono deja. Personalmente creo que el enemigo no es la fuente de energía, sino las emisiones. Hay un punto de coincidencia con el presidente: descarbonizar lo que hacemos. El tema arranca de manera personal, con el impacto de cada uno”, señaló.

El Ingeniero se refirió a las recientes declaraciones de la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, y a su relación con la jefe encargada de esta cartera.

“Decir que nos quedan 12 o 15 años de reservar, es arriesgado. La decisión del nuevo presidente o presidenta de Ecopetrol es de la junta directiva. Ellos tendrán la responsabilidad…Con la ministra hemos tenido diferentes diálogos, hemos hablado de diferentes temas. Soy un convencido desde hace muchísimo tiempo que desde el respeto y el diálogo uno se puede encontrar”, indicó.

Bayón habló del futuro de la estatal petrolera y de la sostenibilidad a la que le apunta la compañía para ser un referente en el tema energético y ambiental.

“Nuestra estrategia a 2040 es que el Ecopetrol de hoy crezca en un 50% y que la mitad de la compañía sea de negocios de bajas emisiones, y la otra mitad gas, captura de carbono, geotermia para generar energía, solar y eólica. Hay una gran cantidad de energías y muchas de ellas van a funcionar. El gas, creo, es un combustible de transición y la Unión Europea lo incluyó en su agenda verde…Tenemos un programa en el que buscamos que más vehículos se pasen al gas y qué mejor que los colombianos consumamos gas colombiano. Y necesitamos que sigan siendo así. Con los contratos existentes hoy tenemos posibilidad de seguir encontrando gas”, enfatizó.

El presidente de Ecopetrol se refirió al tema de los servicios públicos y la capacidad que tiene la empresa para suministrar energía en el país y comentó cómo será el proceso de elección de su sucesor. Además, entregó detalles del perfil que se requiere para estar en la presidencia de la compañía.

Finalmente, el funcionario reveló uno de los episodios más duros que enfrentó durante su gerencia al frente de la empresa: un cáncer de próstata que parecía quitarle la tranquilidad, pero que, según él, en su momento "fue una bendición".

