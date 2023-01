¿Aceptaría Saúl Kattan ser el nuevo presidente de Ecopetrol? Esto respondió en Blu Radio

Saúl Kattan es el actual presidente de la junta directiva de Ecopetrol y su nombre ha sonado entre de los posibles elegibles para asumir el puesto, que en los próximos meses dejará Felipe Bayón como presidente de la compañía , un proceso de búsqueda del que ya se encarga una firma cazatalentos.

A la pregunta de Blu Radio si es uno de los postulados y si, en dado caso de ser elegido, aceptaría ser el nuevo presidente, Kattan contestó que “técnica y jurídicamente sí es posible”, pero acalró que aún no está definido nada y que tampoco ha metido su nombre en el sonajero.

“Veremos (…) Por ahora no hemos empezados el proceso, estamos definiendo el perfil y definiendo la firma cazatalentos y, ahí, miraremos quién será el presidente (…) No postularía mi nombre, si me piden que me postule lo revisaría, pero yo no lo haría, no postularía mi nombre”, insistió en Mañanas Blu.

Añadió que, aunque es legal que pase de ser presidente de la junta directiva a presidente de la compañía, eso “no está definido” y, por ahora, está enfocado en seguir con los objetivos de Ecopetrol, siendo la transición energética uno de estos, pero “sin descuidar el petróleo”, según dijo.

“Si la firma cazatalentos cree que mi perfil es adecuado, participaré, pero en este momento no tengo previsto eso”, puntualizó Kattan.

“Podemos cambiar Ecopetrol, pero si no lo hacemos correctamente, vamos a acabar importando petróleo o gasolina y eso no tendría sentido”, añadió Kattan en Blu Radio sobre la polémica que se ha generado en las últimas semanas por los contratos de exploración.

Salida de Felipe Bayón

“Fue la junta directiva, consideramos que a veces hay que oxigenar las empresas, esto pasa en Ecopetrol y pasa en todas las empresas del mundo. Ya Felipe va a cumplir siete años en la empresa, ha hecho un muy buen trabajo; creo que se necesitan ver cosas diferentes que le agreguen un valor diferente a la empresa”, mencionó.