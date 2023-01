Desde el gremio minero de Santander piden la renuncia de la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez

Los diferentes escándalos que protagonizado la ministra de Minas y energía Irene Vélez generó la reacción del sector minero de la provincia de Soto, Norte en Santander, desde donde le pidieron al presidente Gustavo Petro que ubique en esa cartera a una persona idónea que pueda garantizar la confianza inversionista y empresarial en el sector.

En ese sentido Edwim Esteban, experto en temas de minería e Integrante del Comité de Defensa y Desarrollo Minero de Soto Norte explicó que el comportamiento de la funcionaria no brinda las garantías para resolver los diferentes problemas que tiene el sector, no sólo en Santander, sino en todo el país.

Publicidad

“Desafortunadamente los actuares de la ministra lo único que demuestra es su improvisación y desconocimiento con el sector, un sector que más hoy en día debe tener una persona idónea teniendo en cuenta las exigencias que el mundo moderno le está exigiendo, sobre todo, en cuanto a las transformaciones energéticas”, aseguró Esteban.

Desde el gremio de mineros de Soto Norte, en Santander. Además señalaron que el nuevo escándalo entre la ministra Vélez y su ex viceministra Belizza Ruiz confirma que la jefe de Cartera de Salud no tiene en cuenta cifras reales y personas conocedoras del tema minero energético para diferentes cargos a nivel nacional.

“Yo creo que lamentablemente esta ministra no cumple con los requisitos ni con la experiencia ni con la formación para ser ministra de esta rama. Su desconocimiento en esta cartera es absoluto y no podemos permitirle que jalone un sector, el cual ella no conoce, antes, por el contrario, su activismo como figura política fue en contra de la minería entonces obviamente no está ayudando al sector”, señaló.

Esteban enfatizó en los graves daños a la economía nacional con las declaraciones que en cada tema hace la ministra Vélez y sus implicaciones en el precio del dólar y las acciones de Ecopetrol.

Publicidad

“Debe haber también desde el Gobierno nacional la responsabilidad para sacarla de esa cartera y buscarle una más adecuada si hay compromisos políticos, pero la verdad esta señora cada vez habla daña la economía nacional, cada vez que habla dispara el precio del dólar, cada vez que habla se bajan las acciones de Ecopetrol, de manera que no es prudente para el Gobierno tenerla en ese Ministerio”, finalizó.

Le puede interesar: Vientre de alquiler, ¿Prohibir o regular?