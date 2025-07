“Si soy elegido presidente del Senado, daré garantías”: Lidio García

Este domingo 20 de julio, tras el tradicional desfile militar por el Día de la Independencia, el presidente Gustavo Petro instalará la cuarta y última legislatura del Congreso correspondiente al periodo 2022-2026. En esta jornada clave para el Legislativo se definirán los nuevos presidentes del Senado y de la Cámara de Representantes.

El senador liberal Lidio García, quien cuenta con las mayorías necesarias para asumir la presidencia del Senado en reemplazo de Efraín Cepeda, habló con el director del Servicio Informativo de Blu Radio, Ricardo Ospina, durante la transmisión especial de este 20 de julio.

“Espero una votación importante que me dé una amplia tranquilidad y legitimidad”, afirmó García, quien evitó dar por sentado su elección hasta que se concrete la votación. Frente a su relación con el presidente Petro, fue claro: “No he hablado recientemente con el presidente. Espero que si me elijo pueda conversar con él y con todos los sectores”.

Consultado sobre su eventual rol como presidente del Senado, Lidio García expresó su compromiso de actuar como un “presidente garantista para todos los sectores políticos”, promoviendo un amplio debate en el Congreso.

Además, se refirió al respaldo de su colectividad y a la reunión sostenida con el representante Chacón: “Ya había una decisión de bancada y un amplio respaldo. Él decidió acompañarme también con ese grupo de congresistas que ya lo hacían”.