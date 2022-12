SIC prohíbe desde este jueves el alojamiento en Playa Blanca

A un mes de que se dé el inicio de la temporada de vacaciones de Semana Santa, la Superintendencia de Industria y Comercio prohibió la prestación de servicio de alojamiento en Playa Blanca.

El anuncio lo dio a conocer a primera hora de este jueves la autoridad nacional de protección del consumidor, a través de un oficio enviado a la Alcaldía de Cartagena en donde ordena el cese de manera el preventiva de la prestación de este servicio turístico a aquellos establecimientos que no cuentan con concesiones, permisos y licencias para realizar dicha actividad.

“Se realizaron 30 visitas de inspección a establecimientos de comercio ubicados en la mencionada playa, en las que se pudo evidenciar, entre otras cosas, que se presta el servicio de hospedaje a pesar de la prohibición expresa de pernoctación en la playa según el Decreto 1141 de 29 de agosto de 2017, donde se señalan, entre otras razones, que no hay personal ni infraestructura adecuada para atender cualquier tipo de emergencia en la playa”, dice el comunicado emitido por la Superintendencia.

Esta medida preventiva estará en vigencia hasta que la Alcaldía Mayor de Cartagena determine si procede o no el cierre de los establecimientos destinados a dicha actividad.

La Superindustria solicitó además acompañamiento a la Procuraduría General de la Nación para verificar el cumplimiento de las órdenes.

Capacidad para atender 125 personas por día

Recientemente, ‘Cartagena cómo vamos’ publicó su estudio de calidad de vida en Barú y Tierrabomba, en el que señala que aunque la capacidad física de carga en Barú de acuerdo a factores ambientales y turísticos es de 3.124 personas por día; la verdadera la capacidad de administración y de atención que tiene la playa es solo para 125 personas, incluido los operadores turísticos y visitantes.

Según informes de la Procuraduría y la Capitanía de Puerto, durante un fin de semana o en temporada de vacaciones, Playa Blanca recibe entre 2.500 y 3.000 visitantes.

