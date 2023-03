“Siente escalofríos por los criminales y no por las víctimas”: diputado salvadoreño a Petro

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, aseguró que la prisión de máxima seguridad de El Salvador es realmente un "campo de concentración" y criticó las duras medidas del Gobierno de Nayib Bukele.

"Ustedes pueden ver en redes las fotos terribles -no me puedo meter en otros países del campo de concentración de El Salvador, lleno de jóvenes, miles y miles, encarcelados que le da a uno escalofríos", explicó.

Las fuertes declaraciones de Petro llamaron la atención del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, quien, a través de su cuenta de Twitter, le manifestó al mandatario colombiano que desea que su país baje los índices de homicidios.

"Señor Gustavo Petro, los resultados pesan más que la retórica. Deseo que Colombia en realidad logre bajar los índices de homicidios, como lo hemos logrado los salvadoreños. Dios los bendiga", publicó Bukele.

En diálogo con Mañanas Blu. Christian Guevara, diputado de El Salvador, habló sobre la política contra el crimen del presidente Nayib Bukele y de las fuertes críticas que hizo Petro.

“Yo no lo veo como una pelea, lo veo como una proposición sobre cómo tratar la delincuencia, de la cual nosotros sí tenemos resultados para mostrarle a nuestro pueblo. Nos interesa darles resultado a los salvadoreños, no lo que piensan otras personas. Tenemos 314 días sin homicidios, cuando otro presidente tenga esos resultados nos podemos sentar a debatir en un foro, como proponen algunos. Nuestro pueblo está en paz y tranquilidad y eso es lo importante para nosotros”, explicó.

Según Guevara, El Salvador también tuvo un proceso de paz para grupos criminales; sin embargo, no funcionó y el Gobierno tuvo que tomas otras medidas.

“Yo veo procesos muy similares con Colombia para acabar con la delincuencia, como los procesos de paz con los grupos criminales y yo lo que le puedo decir es que ya transitamos ese camino y eso se presta a la corrupción, eso no puede ser así”, manifestó.

Asimismo, el diputado de El Salvador manifestó que es muy irónico criticar el trato de los delincuentes sin pensar en las familias, quienes son las más afectadas por la grave delincuencia que había en ese país.

“Acá los delincuentes se tatuaban las iniciales de las pandillas que pertenencian, así mostraban poder en las calles. Estas condiciones tan frías para los presos no son nada comparadas con las tumbas que dejaron a más de 120.000 salvadoreños. Muchos de ellos extorsionaban, violaban, secuestraban, mataban y muchas cosas terroríficas más. No entiendo alguien cómo pueden decir que sienten escalofríos por esta gente y no por las víctimas”, enfatizó.

¿Qué significan los tatuajes de los presos en El Salvador?

“Todos los tatuajes de los pandilleros tienen significados, por ejemplo, se tatúan tres puntos para decir que solo tenían tres caminos, el hospital, la muerte o la cárcel, pero jamás la rehabilitación, es decir que, cuando deciden entrar a la delincuencia jamás salen. El presidente Bukele no está interesado en hacer Turismo, sino en la seguridad de El Salvador, no queremos imponer nada”, agregó.