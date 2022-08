Sigue enredo con elección de contralor: Cambio Radical pide revocar resolución de Roy Barreras

Un nuevo capítulo nació en medio de la novela en que se ha convertido la elección del próximo contralor general de la República, en manos del Congreso. Después de los fallos judiciales que ordenaron rehacer el listado de 10 finalistas, el presidente del Congreso, Roy Barreras, echó más leña a la hoguera con su decisión de conformar una nueva comisión accidental para armar, por tercera vez, dicha lista.

Varios partidos políticos quedaron inconformes con esa determinación, pues consideraban que ya el Congreso anterior había dejado resuelto el tema y cumplido con los criterios de mérito, equidad de género y transparencia. La molestia quedó en evidencia en la plenaria de este martes, donde se registró una acalorada discusión.

Publicidad

La nueva controversia arrancó con la apelación que presentó el senador Carlos Abraham Jiménez, de Cambio Radical, a esa resolución firmada por Barreras y también por el presidente de la Cámara, David Racero, con la que el proceso echó reversa y retrocedió tres pasos.

“Me estoy amparando en el artículo 44 de la ley 5 de 1992 para decir que las decisiones del presidente son apelables. Quiero que se someta a consideración y que sea esta corporación quien decida quién tiene que actuar. Si se convoca la nueva comisión se puede incurrir en líos jurídicos para quien sea elegido contralor y para los integrantes mismos”, indicó Jiménez.

La respuesta del presidente del Congreso fue contundente: no aceptó la apelación, considerando que fue radicada extemporáneamente. Esa reacción hizo que copartidarios de Jiménez, quien de paso reveló que vía correo electrónico presentó menos de un día después la apelación, salieran en su defensa.

“No acudamos a unas argucias jurídicas que nos van a poner en riesgo a todos. Esa resolución de Mesa Directiva es ilegal y motivo por el cual le solicito poner a consideración la apelación presentada por el doctor Carlos Abraham. Ustedes tienen las mayorías; utilícenlas con contundencia”, manifestó el senador David Luna.

Publicidad

Pese a esos argumentos, Barreras se mantenía en su posición y no daba el brazo a torcer. Sin embargo, ya no era solo Cambio Radical el partido que expresaba inquietudes.

Resolución no había sido publicada

Publicidad

En medio del intenso debate, el senador Carlos Fernando Motoa, también de Cambio Radical, advirtió que la resolución de la discordia no había sido publicada, con lo cual quedaba desvirtuada la tesis de Barreras sobre la no apelación inmediata, pues los tiempos corrían desde ceros. Además, sin ese requisito constitucional, el proceso estaría en la cuerda floja.

“No está publicada y es un elemento fundamental de un acto administrativo; la publicidad, la transparencia y así lo establece el artículo 126 de la Carta Política. Cómo nos podemos oponer a un acto que no ha sido publicado”, señaló Motoa.

El desenlace

En su primera intervención como senador y ante un Senado que escuchaba sin parpadear cada palabra, Humberto de la Calle respaldó la necesidad de votar la apelación, al tiempo que ratificó que renunció a la comisión accidental por identificar “riesgos”.

Publicidad

“Creería yo que sí hay un riesgo para el Congreso, para esa comisión y también para el erario público, porque, con la decisión de rehacer la lista, el Estado colombiano va a tener que afrontar una serie de litigios y discusiones jurídicas”, explicó.

A De la Calle se sumaron el Partido Conservador, el Liberal y otros, con lo cual al senador Barreras no le quedó más remedio que armar una subcomisión, esta vez para analizar jurídicamente qué hacer y si había lugar o no a votar la apelación de Cambio Radical, de los pocos partidos que no se han subido al bus ganador: el de Gustavo Petro.

Publicidad

Después de una hora de reunión, la subcomisión concluyó que sí había que votar la apelación y en Congreso Pleno. Pese a ello, el senador Barreras levantó la sesión por falta de quórum y convocó nuevamente para el próximo martes, con lo cual, de momento, se mantiene la convocatoria para este jueves 4 de agosto, donde la cuestionada comisión accidental entrevistará a los 17 finalistas.

“La apelación es improcedente y no puede estar por encima de la Constitución, por lo tanto, no surte trámite", concluyó el presidente del Senado.

Le puede interesar. Escuche El Mundo Hoy: