"Somos 32 departamentos, no 15; Colombia es una sola": Fededepartamentos a Petro

El ámbito nacional se vio envuelto en una intensa polémica tras el anuncio de la reunión entre el presidente Gustavo Petro y únicamente catorce gobernadores electos que respaldan su proyecto político. Este encuentro generó críticas considerables, dado que no incluyó a mandatarios de la oposición, a pesar de la promesa realizada por Petro durante su discurso electoral, asegurando que gobernaría para todos. Esto generó una controversia considerable en el panorama político.

Roberto Jairo Jaramillo, gobernador del Quindío, habló en Mañanas Blu, con Néstor Morales, sobre la cumbre de la Federación Nacional de Departamentos que se lleva a cabo en Santa Marta en la que se espera la presencia del presidente Gustavo Petro.

“Esperemos que asista a un evento tan importante donde estamos los gobernadores salientes, la voz de las regiones. Y entran los elegidos y electos por voto popular. Aquí estamos todos reunidos. Somos más de cincuenta entre salientes y entrantes acá en una agenda académica…Nosotros tenemos las puertas abiertas, la mejor disposición para que este país sea escuchado desde la región. Acá somos 32 departamentos. No somos 15, no somos 10, no somos 20. Yo creo que esos espacios son importantes porque Colombia es una sola”, señaló.

Además, indicó que no es bien visto por parte de la opinión pública que el mandatario nacional haga diferencias entre los gobernadores.

“Yo creo que aquí no podemos estar hablando de gobernadores, amigos o gobernadores de Gobierno. Acá son 32 gobernadores y gobernadores elegidos constitucionalmente democráticamente. Yo creo que aquí tienen que ser escuchados todos y ese es el espacio que nosotros hemos creado aquí en el campus para que seamos escuchados. Ese empalme para hacer las recomendaciones a los entrantes de una hoja la ruta para los temas que tenemos de inseguridad en el país,

El gobernador del Quindío habló de las declaraciones de la consejera presidencial para las regiones, Sandra Ortiz, quien se quejó del evento de la Federación de Departamentos en Santa Marta y dijo que lo que ella creía era que pretendían montar una especie de rebelión contra el Gobierno del presidente Petro.

“Eso no es así. Yo creo que nosotros hemos sido claros con nuestros, con nuestras apreciaciones. Nosotros hemos hablado siempre de unidades que nosotros somos la voz de las regiones y los agentes constitucionales del presidente de la República en cada uno de los departamentos. Así que no entendemos, realmente esas reacciones aquí insistimos, estamos en la mejor disposición del mundo para que, eh esta este país. Ahora el enemigo no son los gobernadores que no estuvieron en dentro de sus grupos políticos. Aquí el enemigo son los grupos al margen de la ley, el secuestro, la extorsión, la intimidación, la inseguridad, el tema económico que está bien en el país. No podemos estar mirando acá en que estos estuvieron o no estuvieron. Yo creo que las campañas ya pasaron y aquí debemos es llamar a una conciliación a una Colombia unida”, indicó.

Finalmente, hizo un llamado al presidente Gustavo Petro que se escuchen a todos los mandatarios no solamente los que están de acuerdo o son parte del Gobierno o que, en su momento, hicieron alianzas con algún sector del Gobierno.

“Yo creo que estas divisiones no son buenas para la democracia, no son buenas para el país, no son buenas para la unidad, no son buenas para los problemas tan grandes que está viviendo en este momento el país”, enfatizó.