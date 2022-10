“Somos legales, otra cosa es que no haya reglamentación”, dicen plataformas de transporte a Gobierno

El director de Alianza In, José Daniel López, representante de las plataformas de transporte en Colombia, dijo en Blu Radio que no es cierto que estas no paguen impuestos, como lo afirmó el ministro de Transporte, Guillermo Reyes.

“No es cierto. Estas empresas desde 2017 pagan IV, pero adicionalmente, varias de ellas están domiciliadas en Colombia y, por lo tanto, tributan”, puntualizó.

Publicidad

Adicionalmente, López manifestó que la riqueza que general plataformas como Uber, DiDi o Cabify se queda en el país y no se va al exterior, con lo que respondió al presidente Gustavo Petro.

“La riqueza que genera el trabajo digital no se lo llevan fuera del país. Entre el 80 y el 90% del valor que usted paga cuando usa un valor, le queda al conductor que presta el servicio”, explicó, tras agregar que el restante del dinero va a los lugares en donde operan las empresas.

López manifestó que, según Fedesarrollo, unas 100.000 personas generan ingresos con estas plataformas e incluso el 80% de los taxistas de Bogotá las usan.

El representante de las plataformas insistió que estas empresas son legales y que se amparan en el principio de neutralidad de red: “Las plataformas son legales, primero porque están amparadas en un principio democrático internacional, consagrado en una ley colombiana de 2011: la neutralidad de red”.

Publicidad

En ese sentido, dijo que este principio garantiza que los contenidos presentes en internet, así como los datos y las transacciones, no pueden ser intervenidos, restringidos o bloqueados por los gobiernos o operadores de servicios de red.

“Esa es una garantía democrática, porque abrir la puerta para que las autoridades digan qué puede o que no puede estar en internet, resulta un precedente supremamente peligroso”, dijo,

Publicidad

Añadió que la figura de alquiler de vehículo con conductor hoy existe en la ley colombiana y que otra cosa es la falta de regulación.

“Es muy distinta la falta de reglamentación, a la cuestión de legalidad”, puntualizó.

En diálogo con Blu Radio, el ministro de Transporte confirmó que el Gobierno considera ilegales a estas plataformas y que, por tanto, comenzará su desmonte, en la medida que encuentre el camino adecuado para hacerlo.

“Ayer hubo una gran victoria para los taxistas. El presidente afirmó, categóricamente, que las empresas extranjeras prestan un servicio público ilegal sin autorización, lo que implica una transferencia de riqueza nacional al exterior usando la fuerza laboral nacional”, manifestó.

Publicidad

De acuerdo con el ministro de Transporte, es necesario analizar el entorno de cuántas personas trabaja con estas plataformas, de las que dijo, se están llevando los recursos del país y que tampoco pagan impuestos.

“Es evidente que se están llevando los recursos del país, que no están pagando tributos, que no están generando ningún tipo de regalías. La orden es perentoria, que, entre el Ministerio de las TIC, Ministerio de Trabajo y Ministerio de Transportes, definan qué se va a hacer con el tema de regulación de las plataformas en las próximas semanas”, dijo.