“Suspender exploración petrolera duplicaría el precio del gas y la gasolina”: Ecopetrol

“Sin industria, habría un impacto real para los colombianos”, respondió Felipe Bayón, presidente de Ecopetrol, sobre la propuesta de un parón en la exploración de petróleo en el país, la cual expuso el año pasado el candidato presidencial Gustavo Petro, quien dijo que “lo que busca el mundo es una industria descarbonizada".

En su momento, Petro aclaró que su propuesta es suspender la exploración de petróleo, esto, para generar una transición en Colombia, pero que los contratos vigentes continuarían.

Bayón comentó en Mañanas BLU que “es fundamental que el país no pierda su autosuficiencia”, pues de dejar de explorar y explotar estos recursos, se duplicaría el precio del gas y la gasolina, un impacto directo a los consumidores.

“Si no tuviéramos gas en el país y tuvieras que importarlo, las personas pagarían dos o tres veces más, es decir, una familia de estrato cuatro no pagaría $30.000 sino “90.000”, explicó.

“Gasolina: hoy cuesta $9.000 el galón, si tuviéramos que importar sería el doble, como es el caso de Chile que importa sus combustibles (…) El impacto más grande sería para la población colombiana. Esto no significa que no sigamos haciendo una transición, pero si no hay industria habría un impacto real”, añadió.

Bayón señaló que el país tiene, en promedio, 8.7 años más de reservas y que en este 2022 harán 25 pozos exploratorios más, “entre sísmica nueva y reprocesamiento” que ya existe.

“Nosotros venimos desde hace años aumentando las reservas (…) Hay identificadas un poco más de 250 oportunidades exploratorias y este año vamos a hacer 25 pozos exploratorios”.

Estrategia de largo plazo "Energía que Transforma"

“Estamos anunciando, primero, de aquí a los próximos dos primeros años 65 a 75 billones de pesos. Para el 2022, eso significa un incremento alrededor del 50 % de lo que invertimos en 2021, con un foco muy importante en exploración y producción, pero también inversiones importantes en Isa y renovables; es pensar en una compañía que pueda seguir brindando a los colombianos energías”.

La estrategia "Energía que Transforma" también prevé niveles de producción entre 700.000 y 705.000 barriles de petróleo equivalente por día (kbped) este año.

Sobre los yacimientos no convencionales, Ecopetrol prevé inversiones por 1.870 millones de dólares al 2024 y también 80 millones de dólares en proyectos piloto de investigación integral en el Valle Medio del Magdalena.