Temblor HOY en Colombia, 25 de septiembre: últimos sismos, intensidad y epicentro, según SGC

La frontera colombo-venezolana volvió a ser escenario de intensa actividad sísmica en las últimas horas. Entre la tarde del miércoles 24 de septiembre y la madrugada de este jueves 25, se registraron más de 20 temblores en territorio venezolano, varios de los cuales también fueron percibidos en Colombia.

De acuerdo con reportes del Servicio Geológico Colombiano (SGC) y del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), los sismos más fuertes alcanzaron magnitudes de 6,2 y 6,3, con epicentro en el estado Zulia, en poblaciones como Mene Grande y Bachaquero.

En menor medida, también se reportaron movimientos en Valera, estado Trujillo.



Últimos temblores en Colombia

El SGC dispone de una plataforma en línea donde se actualiza en tiempo real la información sobre los últimos movimientos sísmicos registrados en Colombia y en zonas cercanas.

Para consultar la información oficial, los ciudadanos pueden acceder a: https://www.sgc.gov.co/sismos



Temblor en Venezuela

En ciudades como Caracas, San Cristóbal y Mérida, los temblores provocaron evacuaciones preventivas en edificios y daños menores en infraestructuras. Alicia de la Rosa, habitante de Caracas, narró:

“Estábamos durmiendo y de repente sentimos que los vidrios de las ventanas crujían, todos en el edificio bajamos a la calle a esperar si venía otra réplica”.

Las autoridades locales confirmaron que, horas antes de los movimientos principales, ya se había registrado un sismo de magnitud 5,4 en la misma zona.



¿Qué tanto se sintieron en Colombia los temblores?

La intensidad de los movimientos también fue percibida en el territorio colombiano. Usuarios en redes sociales reportaron haber sentido los temblores en municipios de Norte de Santander y Santander, como Ocaña, Pamplona, Sardinata, Bucaramanga, Cúcuta y Girón.

Se sintió en la tarde de este miércoles, 24 de septiembre. Foto: SGC

Incluso se mencionó que la fuerza llegó hasta la costa Caribe y la capital del país.

Algunos de los mensajes compartidos en plataformas digitales reflejaron la magnitud de la experiencia:

“Santo Dios se sintió fuerte en Valledupar”. “Estoy en Bucaramanga y fue BRUTAL como por 7 segundos”. “Se sintió más fuerte que el anterior en Bogotá”. “Girón, Santander. Demasiado fuerte, están evacuando algunos edificios vecinos”.

El SGC indicó que, aunque los epicentros estuvieron en Venezuela, la cercanía con la frontera y la magnitud explican por qué el fenómeno se sintió en varias ciudades colombianas.



¿Qué hacer en un temblor?

Las autoridades de gestión del riesgo recomiendan seguir medidas básicas para reducir el peligro en caso de sismos:

