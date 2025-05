Tensión en Congreso: Pacto Histórico dice que oposición hizo jugadita para no votar consulta popular

Toda una polémica se generó en el Congreso después de que el presidente del Senado, Efraín Cepeda, puso en el orden del día la apelación de la reforma laboral antes de la votación de la consulta popular.

Desde la oposición aseguraron que esta decisión, Cepeda, la habría tomado como una “jugadita” para no votar la consulta popular.

“Quienes estamos con la consulta no vamos a votar la apelación, que quede claro. Nosotros saldremos del recinto y cuando terminen su votación volveremos a votar la consulta. Eso de la apelación es para diluir la votación de la consulta”, señaló el senador Iván Cepeda.

Efraín Cepeda. Senado.

Por su parte, la senadora del Centro Democrático Paloma Valencia se refirió al tema.

“Yo me levanto a las 5:00 a.m. para sacar a mi niña al colegio y a las 6:00 a.m. ya no está y por supuesto escribimos la proposición y la envié, ahí no hay ninguna trampa, es el ejercicio de la profesión y al que madruga dios le ayuda, pero como al presidente no le gusta madrugar a sus congresistas tampoco”, señaló Valencia.