Tienen que rodar cabezas, pero no permitiré que llamen nazi a la Policía: Iván Duque

Después de que se conocieran imágenes y respuestas de la actividad que protagonizaron estudiantes de la Escuela Simón Bolívar en Tuluá, Valle, en la que usaron prendas alusivas a la Alemania nazi, muchas han sido las críticas, una de ellas por parte del embajador de los Estados Unidos en Colombia, Philip S. Goldberg, quien, según dijo, quedó consternado y decepcionado.

El presidente Iván Duque se refirió de nuevo al tema, pues en Twitter ya había rechazado lo sucedido, asegurando que es inaceptable y no hay explicación alguna para ese comportamiento. Por esa razón, dio a conocer que tendrán que salir de la institución varias personas que permitieron que eso ocurriera.

“Por eso di un mensaje muy claro al general Jorge Luis Vargas, director de la Policía, para que tengan que rodar cabezas de la institución de quienes estuvieron propiciando ese tipo de prácticas que son rechazables y censurables en todo momento”, dijo el mandatario.

Duque, no obstante, defendió a la Policía Nacional ante los comentarios de aquellos que han dicho que la institución es nazi. “Señalar que la Policía Nacional es una policía nazi, eso no lo voy a permitir, no lo voy a aceptar y los colombianos tampoco”, insistió.

El primer mandatario reiteró una y otra vez que es una situación que no solamente es un error, sino que, además, es un hecho que no tiene aceptación alguna.