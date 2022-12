Todo ciudadano, empresario o empleado deberá someterse a tribunal de Farc: Uribe

“No es cierto lo que dice el presidente Santos de que los empresarios no tienen por qué preocuparse por el tribunal de justicia. (…) El artículo 32, en la primera parte dice que esta justicia se aplicará a todos los que participaron de manera directa en el conflicto armado”, dijo.



“El artículo 48 dice que los organismos de justicia y las ONG pueden mandar informes de personas que hubiesen participado y en tribunal determinará si las llama, si las juzga o no las juzga”, añadió.



Todo ciudadano, empresario o trabajador, deberá someterse al Tribunal de FARC a pesar de que el Pte Santos lo niega pic.twitter.com/apSLS9ZBW8 — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) August 31, 2016

