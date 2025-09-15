Trump consideraría cambiar descertificación si Colombia "toma medidas más agresivas"

Desde la Casa Blanca se conoció el documento oficial del Gobierno de Donald Trump que confirma la descertificación a Colombia en la lucha contra las drogas y que había sido anticipada por parte del mandatario Gustavo Petro.

En medio de las fuertes críticas que lanzó Trump al Gobierno Petro, hay una luz sobre un posible cambio en la posición de Estados Unidos, pues el magnate señaló que podría ajustar su decisión, pero solo si se ve un compromiso más "agresivo" por parte de Colombia en las políticas contra el narcotráfico y, por su puesto, incluyendo que se mejoren las metas de erradicación de cultivos ilícitos.

"Consideraré cambiar esta designación si el Gobierno de Colombia toma medidas más agresivas para erradicar la coca y reducir la producción y el tráfico de cocaína, así como para responsabilizar a quienes producen, trafican y se benefician de la producción de cocaína, incluida una mayor cooperación con los Estados Unidos para llevar ante la justicia a los líderes de las organizaciones criminales colombianas", afirma Trump.

Estados Unidos (des)certifica a Colombia en la lucha contra las drogas Foto: AFP / ImageFx

Trump lanza pulla al presidente Petro

El presidente de Estados Unidos también dedicó varias palabras para cuestionar las labores realizadas durante el Gobierno de Gustavo Petro contra la lucha de drogas. Remarcó que los niveles de cocaína han llegado a niveles récords y han fallado con las estrategias para combatir a los grupos ilegales armados.

"En Colombia, el cultivo de coca y la producción de cocaína han aumentado a niveles récord bajo el presidente Gustavo Petro, y sus intentos fallidos de buscar acomodos con grupos narco-terroristas solo han exacerbado la crisis. Bajo el liderazgo del presidente Petro, el cultivo de coca y la producción de cocaína han alcanzado máximos históricos, mientras que el gobierno de Colombia no logró cumplir ni siquiera con sus propias metas de erradicación de coca, que ya habían sido significativamente reducidas, socavando años de cooperación mutuamente beneficiosa entre nuestros dos países contra los narco-terroristas", se lee en el documento.

Asimismo, Trump enfatiza que "el fracaso de Colombia en cumplir sus obligaciones de control de drogas durante el último año recae únicamente en su liderazgo político".