Tutela de ‘Santrich’ es “una torpeza, una estupidez y un cinismo”: Salud Hernández

La periodista Salud Hernández-Mora habló en Mañanas BLU sobre la tutela de ‘Jesús Santrich’ en su contra, y de varias personas, con la que pide que se retracten de llamarlo “asesino”.



Hernández-Mora explicó que la tutela involucra a varias personas, pero por situaciones diferentes, en su caso se dio por “unos trinos” en los que “explicaba” las razones por las que consideraba “que a ellos sí se les puede calificar como asesinos”.



Calificó la tutela como “una torpeza, una estupidez y un cinismo espantoso” y afirmó que es la demostración de que “no se tiene la menor intención de confesar nada y de que no se arrepiente de nada”.



Dijo que “le importa un pimiento” la tutela por lo cual “no gastará un peso en el capricho de ese señor”.



Afirmó que contestó la tutela porque “es su deber y respeta la justicia”.



Sobre la posibilidad de que ‘Santrich’ gane la acción cautelar, la periodista dijo que no rectificaría pues “no es la primera vez” que interponen una acción judicial en su contra. “No voy a dejar que esos grupos vengan a dar lecciones”.



Afirmó que ‘Santrich’ no puede decir que se está dañando su buen nombre “cuando eso ya lo hizo él solo, la gente no puede olvidar”.



